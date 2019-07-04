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04 Temmuz 2019, Perşembe
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Okan olmazsa Muhammet

Okan olmazsa Muhammet

'ın yedek kaleci adayları ve . Cimbom öncelikle Okan'ı istiyor ancak 23 yaşındaki başarılı eldivenle ve de yakından ilgileniyor.

Sarı-kırmızılıların yedek kaleci adayları ve . Cimbom öncelikle Okan'ı istiyor ancak 23 yaşındaki başarılı eldivenle ve de yakından ilgileniyor. O da Timsah'ın yeni sezon açılışına katılmadı. görüşmelerini sürdürüyor. Aslan, Okan'ı alamazsa Muhammet için baskısını artıracak.

SIRADAKİ İSİM: YUSUF ERDOĞAN
Şu ana kadar 5 futbolcuyla anlaşan 'ın bir sonraki hamlesi Yusuf Erdoğan olacak. Askere gitmeden önce kanat oyuncusuyla anlaşan Aslan kısa süre içinde Yusuf'u da açıklayacak. 27 yaşındaki oyuncu, askerdeyken çarşı izninde Galatasaray forması giymişti.

  1. 4.7.2019
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