Okan olmazsa Muhammet
Galatasaray'ın yedek kaleci adayları Okan Kocuk ve Muhammet Şengezer. Cimbom öncelikle Okan'ı istiyor ancak 23 yaşındaki başarılı eldivenle Yeni Malatya ve Başakşehir de yakından ilgileniyor.
Sarı-kırmızılıların yedek kaleci adayları Okan Kocuk ve Muhammet Şengezer. Cimbom öncelikle Okan'ı istiyor ancak 23 yaşındaki başarılı eldivenle Yeni Malatya ve Başakşehir de yakından ilgileniyor. O da Timsah'ın yeni sezon açılışına katılmadı. Transfer görüşmelerini sürdürüyor. Aslan, Okan'ı alamazsa Muhammet için baskısını artıracak.
SIRADAKİ İSİM: YUSUF ERDOĞAN
Şu ana kadar 5 futbolcuyla anlaşan Galatasaray'ın bir sonraki hamlesi Yusuf Erdoğan olacak. Askere gitmeden önce kanat oyuncusuyla anlaşan Aslan kısa süre içinde Yusuf'u da açıklayacak. 27 yaşındaki oyuncu, askerdeyken çarşı izninde Galatasaray forması giymişti.
- 4.7.2019
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balon baaloonnnnn. 2 . diagne olabilir
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acg bu adam bize lazım değil.
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