Marcao 20’den aşağı asla olmaz - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Marcao 20’den aşağı asla olmaz

20’den aşağı asla olmaz

Marcao 20’den aşağı asla olmaz

'ın geçen sezon devre arasında Chaves'ten 4 milyon Euro'ya aldığı 'ya teklif yağıyor. 'dan sonra da Brezilyalı stopere kanca atmış durumda.

Cimbom'un geçen sezon devre arasında Chaves'ten 4 milyon Euro'ya aldığı 'ya teklif yağıyor. 'dan sonra da Brezilyalı stopere kanca atmış durumda. 22 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekiplerinin 12 milyon euro'luk teklifleri ciddiye alınmıyor. yönetimi, "20 milyon euro'dan aşağı olmaz" cevabı verdi.

  1. 4.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marcao 20’den aşağı asla olmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN