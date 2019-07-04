Jimmy Durmaz: Fatih Terim için buradayım - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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Jimmy Durmaz: için buradayım

Jimmy Durmaz: Fatih Terim için buradayım

'ın yeni transferi açıklamalarda bulundu. Toulouse'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'ın yolunu tutan Jimmy Durmaz daha iyi tekliflere rağmen Cimbom'u seçtiğini söyledi.

Toulouse'dan ayrıldıktan sonra 'ın yolunu tutan Jimmy Durmaz daha iyi tekliflere rağmen Cimbom'u seçtiğini söyledi. 30 yaşındaki futbolcu "Buraya gelmemde iki faktör çok önemliydi. İlki ile çalışmak her zaman hayalimdi, bunu yakaladım. İkincisi ise Şampiyonlar Ligi'nde oynama arzusuydu. Yeni formamla hayallerime kavuşacağım" dedi.

  1. 4.7.2019
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