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04 Temmuz 2019, Perşembe
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Galatasaraylı taraftarlar 'i istemiyor

Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor

taraftarının yüzde 80’i ’i takımlarında görmek istemiyor. Sebebi oyuncunun kalitesi değil, Rizespor Başkanı ’ın olumsuz açıklamaları.

Cimbom'un forvet gündemini uzun süredir meşgul eden 'e karşı sosyal medyada tepkiler oluştu. Kosovalı yıldız için bir süre camiadan ses çıkmamıştı. Ancak Rizespor Başkanı Hasan 'ın tutumu sonrası Vedat'ı istemeyenler çoğaldı. Sarı-kırmızılılar, 'ye önerilen 3 milyon 750 bin Euro'luk bonservis bedelinin yüksek olduğunu belirttiler. Oyuncunun bir sonraki satışından ekibine yüzde 20'lik pay verilmesi ve Ozornwafor'un da kiralık olarak bu kulübe gönderilme şartları da ağır bulundu. Anketlerde "Vedat Muriç'i 'da görmek ister misiniz?" sorusuna yüzde 80 'hayır' yanıtı çıktı. Taraftarların bu şıkkı tercih etmesinin sebebi oyuncunun kalitesi değil Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın hem lig maçından sonraki hem de sürecindeki açıklamaları. Yönetim ise pes etmedi.

  1. 4.7.2019
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