Galatasaray sezonu açıyor
Süper Lig'de 2 yıldır şampiyonluğa ambargo koyan, geçen sezon Türkiye Kupası'nı da kazanan Galatasaray, üst üste üçüncü şampiyonluk için sezonu açıyor.
Süper Lig'de 2 yıldır şampiyonluğa ambargo koyan, geçen sezon Türkiye Kupası'nı da kazanan sarı-kırmızılılar sezonu açıyor. Galatasaray, ilk kamp dönemine 5 transfer yetiştirmişti. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve Adem Büyük'ü renklerine bağlayan Cimbom'un yenileri de sahada olacak. Aslan 14 Temmuz'da kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek. Ardından 17-23 Temmuz arası Avusturya'da kamp yapacak. 23 Temmuz'da da Türkiye'ye dönüş yapacak. Galatasaray'ın sezon öncesi maç ve takip eden hazırlık dönemi ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacağı açıklandı.
- 4.7.2019
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balon baaloonnnnn. 2 . diagne olabilir
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acg bu adam bize lazım değil.
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