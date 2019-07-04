Galatasaray sezonu açıyor

Süper Lig'de 2 yıldır şampiyonluğa ambargo koyan, geçen sezon Türkiye Kupası'nı da kazanan sarı-kırmızılılar sezonu açıyor. Galatasaray, ilk kamp dönemine 5 transfer yetiştirmişti. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve Adem Büyük'ü renklerine bağlayan Cimbom'un yenileri de sahada olacak. Aslan 14 Temmuz'da kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek. Ardından 17-23 Temmuz arası Avusturya'da kamp yapacak. 23 Temmuz'da da Türkiye'ye dönüş yapacak. Galatasaray'ın sezon öncesi maç ve takip eden hazırlık dönemi ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacağı açıklandı.