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04 Temmuz 2019, Perşembe
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sezonu açıyor

Galatasaray sezonu açıyor

'de 2 yıldır şampiyonluğa ambargo koyan, geçen sezon 'nı da kazanan , üst üste üçüncü şampiyonluk için sezonu açıyor.

'de 2 yıldır şampiyonluğa ambargo koyan, geçen sezon 'nı da kazanan sarı-kırmızılılar sezonu açıyor. , ilk kamp dönemine 5 transfer yetiştirmişti. , Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve 'ü renklerine bağlayan Cimbom'un yenileri de sahada olacak. Aslan 14 Temmuz'da kadar çalışmalarını 'da sürdürecek. Ardından 17-23 Temmuz arası 'da kamp yapacak. 23 Temmuz'da da Türkiye'ye dönüş yapacak. Galatasaray'ın sezon öncesi maç ve takip eden hazırlık dönemi ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacağı açıklandı.

  1. 4.7.2019
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