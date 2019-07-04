Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş onun için kapışıyor! Son dakika transfer haberleri... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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, ve onun için kapışıyor! Son dakika haberleri...

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş onun için kapışıyor! Son dakika transfer haberleri...

'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden , ve 'ın Milan ile sözleşmesi sona eren Jose Mauri ile ilgilendiği öne sürüldü. İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç orta saha oyuncusunun konusunda kararını önümüzdeki günlerde vereceği kaydedildi. (fotomac.com.tr / Dış haberler)

Milan ile sözleşmesi sona eren Jose Mauri'nin Türkiye'den 3 büyük kulüp tarafından istendiği iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan ile sözleşmesi sona eren Jose Mauri için , ve devrede. Rusya'dan da talipleri olan futbolcunun Arjantin'e dönme ihtimalinin de bulunduğu belirtildi. Haberde, genç orta saha oyuncusunun Türkiye'ye gidebileceğinin altı çizildi.



JOSE MAURI KİMDİR?

Kariyerine Parma'da başlayan Arjantin asıllı İtalyan orta saha oyuncusu Jose Mauri, Milan ve Empoli takımlarında da forma giydi. Ligi'nde şu ana kadar 59 maça çıkan Jose Mauri, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Jose Mauri, İtalya Milli Takımı'nın genç takımlarında da forma giyiyor.

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  1. 04.07.2019
  2. Güncelleme: 04.07.2019 15:05
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