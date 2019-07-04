Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş onun için kapışıyor! Son dakika transfer haberleri...
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Milan ile sözleşmesi sona eren Jose Mauri ile ilgilendiği öne sürüldü. İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç orta saha oyuncusunun transfer konusunda kararını önümüzdeki günlerde vereceği kaydedildi. (fotomac.com.tr / Dış haberler)
Milan ile sözleşmesi sona eren Jose Mauri'nin Türkiye'den 3 büyük kulüp tarafından istendiği iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan ile sözleşmesi sona eren Jose Mauri için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede. Rusya'dan da talipleri olan futbolcunun Arjantin'e dönme ihtimalinin de bulunduğu belirtildi. Haberde, genç orta saha oyuncusunun Türkiye'ye gidebileceğinin altı çizildi.
JOSE MAURI KİMDİR?
Kariyerine Parma'da başlayan Arjantin asıllı İtalyan orta saha oyuncusu Jose Mauri, Milan ve Empoli takımlarında da forma giydi. İtalya Ligi'nde şu ana kadar 59 maça çıkan Jose Mauri, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Jose Mauri, İtalya Milli Takımı'nın genç takımlarında da forma giyiyor.
- 04.07.2019
- Güncelleme: 04.07.2019 15:05
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş onun için kapışıyor! Son dakika transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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