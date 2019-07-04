Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş onun için kapışıyor! Son dakika transfer haberleri...

Milan ile sözleşmesi sona eren Jose Mauri'nin Türkiye'den 3 büyük kulüp tarafından istendiği iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan ile sözleşmesi sona eren Jose Mauri için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede. Rusya'dan da talipleri olan futbolcunun Arjantin'e dönme ihtimalinin de bulunduğu belirtildi. Haberde, genç orta saha oyuncusunun Türkiye'ye gidebileceğinin altı çizildi.





JOSE MAURI KİMDİR?

Kariyerine Parma'da başlayan Arjantin asıllı İtalyan orta saha oyuncusu Jose Mauri, Milan ve Empoli takımlarında da forma giydi. İtalya Ligi'nde şu ana kadar 59 maça çıkan Jose Mauri, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Jose Mauri, İtalya Milli Takımı'nın genç takımlarında da forma giyiyor.