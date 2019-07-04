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04 Temmuz 2019, Perşembe
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Cimbom kralını alıyor!

Cimbom kralını alıyor!

Golcü arayışını sürdüren yeni isimler de gündeme gelmeye başladı. Galatasaray, Muriç'i renklerine bağlayamazsa rotayı 'ya çevirecek.

Golcü arayışında ilk tercihi Vedat Muriç olan G.Saray, bu futbolcunun alternatifini Çekya'da buldu. Cimbom, eğer Muriç için Ç. Rize ile anlaşma sağlayamazsa, 'ın gol makinesi 'ya yönelecek. NTV Spor'un haberine göre, G.Saray geride kalan sezon Çekya liginde 29 gol atarak gol kralı olan Komlichenko için kulübü ile ilk teması kurdu. Mlada Boleslav 24 yaşında, 1.90 m. boyundaki Rus golcüye karşılık 3 milyon euro talep ederken futbolcunun menajeri ise yıllık 1.5 milyon euro istedi.

  1. 4.7.2019
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