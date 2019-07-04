Cimbom kralını alıyor!
Golcü arayışını sürdüren Galatasaray yeni isimler de gündeme gelmeye başladı. Galatasaray, Muriç'i renklerine bağlayamazsa rotayı Nikolay Komlichenko'ya çevirecek.
Golcü arayışında ilk tercihi Vedat Muriç olan G.Saray, bu futbolcunun alternatifini Çekya'da buldu. Cimbom, eğer Muriç için Ç. Rize ile anlaşma sağlayamazsa, Mlada Boleslav'ın gol makinesi Nikolay Komlichenko'ya yönelecek. NTV Spor'un haberine göre, G.Saray geride kalan sezon Çekya liginde 29 gol atarak gol kralı olan Komlichenko için kulübü ile ilk teması kurdu. Mlada Boleslav 24 yaşında, 1.90 m. boyundaki Rus golcüye karşılık 3 milyon euro talep ederken futbolcunun menajeri ise yıllık 1.5 milyon euro istedi.
- 4.7.2019
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