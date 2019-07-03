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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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çalışıyor

Yunus çalışıyor

'nun gündemindeki Akgün tatilde boş durmuyor. 18 yaşındaki genç futbolcu, antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. İtalyan ekibiyle, arasındaki transfer pazarlıkları sürerken Yunus kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakıyor.

'nun gündemindeki Akgün tatilde boş durmuyor. 18 yaşındaki genç futbolcu, antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. İtalyan ekibiyle, arasındaki transfer pazarlıkları sürerken Yunus kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakıyor. Cimbom'un Lazio'dan istediği bonservis bedeli 4 milyon euro. Çizme temsilcisi henüz Aslan'ın istediği rakama çıkmadı.

  1. 3.7.2019
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