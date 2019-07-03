Yunus çalışıyor
Lazio'nun transfer gündemindeki Yunus Akgün tatilde boş durmuyor. 18 yaşındaki genç futbolcu, antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. İtalyan ekibiyle, Galatasaray arasındaki transfer pazarlıkları sürerken Yunus kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakıyor.
Lazio'nun transfer gündemindeki Yunus Akgün tatilde boş durmuyor. 18 yaşındaki genç futbolcu, antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. İtalyan ekibiyle, Galatasaray arasındaki transfer pazarlıkları sürerken Yunus kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakıyor. Cimbom'un Lazio'dan istediği bonservis bedeli 4 milyon euro. Çizme temsilcisi henüz Aslan'ın istediği rakama çıkmadı.
- 3.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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