Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı resmen Aslan

Transferin hızlı ekibi Aslan transfer şovunu sürdürdü. Daha önce Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük'ü alan Galatasaray, iki transfer daha gerçekleştirdi. Sarı- kırmızılılar, Toulouse ile kontratı sona eren Jimmy Durmaz ile Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Şener Özbayraklı'yı renklerine kattığını duyurdu. Galatasaray, 30 yaşındaki Jimmy'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı. Tecrübeli hücum oyuncusu bu sürede toplam 21 milyon TL para kazanacak. Şener ile ise 2 yıllık anlaşma yapıldı. 29 yaşındaki sağ beke 13 milyon TL'lik bir ödeme yapılacak.

'G.SARAY'A GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Jimmy Durmaz, 3 yıllık imza sonrası şunları söyledi: "Galatasaray'a transfer olduğum için çok mutluyum. Formayı ilk giydiğim andan itibaren gururlandım. Taraftarımıza seneye tekrar şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veririm. Fatih hoca ile konuştuk. Çok beğendiğim bir teknik direktör. Türkiye'nin en iyi teknik direktörü. Onunla çalışmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Dolu statlar önünde tekrar şampiyon olacağız"

'ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANINI TADACAĞIM'

Şener Özbayraklı şöyle konuştu: "Kariyerimde Şampiyonlar Ligi maçı yok. İlk burada tadacağım. Onun için kendimi motive edeceğim. Üst düzey maçlar olacak. Türkiye'de taraftarın ne olduğunu bilen bir insanım. Takımım için elimden geleni yapacağım. İnşallah destekleriyle başarılar yakalarız. Fatih Hoca'nın beni istemesi gurur verici bir şey. Milli takımda yıllarca beraber çalıştık. Gelmemde çok katkısı var. İnşallah onu mahcup etmem"