Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı resmen Aslan - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı resmen Aslan

Jimmy Durmaz ve resmen Aslan

Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı resmen Aslan

bonservisleri elinde olan Jimmy Durmaz ve ’yı açıkladı. Jimmy’ye 3 yılda 21 milyon TL, Şener’e ise 2 yılda 13 milyon TL ödenecek.

Transferin hızlı ekibi Aslan şovunu sürdürdü. Daha önce , Valentine Ozornwafor, 'ü alan , iki transfer daha gerçekleştirdi. Sarı- kırmızılılar, Toulouse ile kontratı sona eren Jimmy Durmaz ile ile sözleşme uzatmayan 'yı renklerine kattığını duyurdu. Galatasaray, 30 yaşındaki Jimmy'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı. Tecrübeli hücum oyuncusu bu sürede toplam 21 milyon TL para kazanacak. Şener ile ise 2 yıllık anlaşma yapıldı. 29 yaşındaki sağ beke 13 milyon TL'lik bir ödeme yapılacak.

'G.SARAY'A GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'
Jimmy Durmaz, 3 yıllık imza sonrası şunları söyledi: "Galatasaray'a transfer olduğum için çok mutluyum. Formayı ilk giydiğim andan itibaren gururlandım. Taraftarımıza seneye tekrar şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veririm. Fatih hoca ile konuştuk. Çok beğendiğim bir . 'nin en iyi teknik direktörü. Onunla çalışmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Dolu statlar önünde tekrar şampiyon olacağız"

'ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANINI TADACAĞIM'
Şener Özbayraklı şöyle konuştu: "Kariyerimde Şampiyonlar Ligi maçı yok. İlk burada tadacağım. Onun için kendimi motive edeceğim. Üst düzey maçlar olacak. Türkiye'de taraftarın ne olduğunu bilen bir insanım. Takımım için elimden geleni yapacağım. İnşallah destekleriyle başarılar yakalarız. Fatih Hoca'nın beni istemesi gurur verici bir şey. Milli takımda yıllarca beraber çalıştık. Gelmemde çok katkısı var. İnşallah onu mahcup etmem"

  1. 3.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı resmen Aslan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN