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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Hagi’nin rotası

Hagi’nin rotası Sevilla

Bir dönem 'ın da gündemine giren efsane 'nin oğlu Ianis'in rotası şekillendi. 20 yaşındaki futbolcunun 'ya gitmesi bekleniyor.

Bir dönem 'ın da gündemine giren efsane 'nin oğlu Ianis'in rotası şekillendi. 20 yaşındaki futbolcunun 'ya gitmesi bekleniyor. Baba Hagi de "Şu aşamada paradan daha önemli olan onun kariyeri. Eğer son anda çarpıcı bir gelişme olmazsa Sevilla'ya gidecek" dedi.

  1. 3.7.2019
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