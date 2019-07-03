Hagi’nin rotası Sevilla
Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine giren efsane Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'in rotası şekillendi. 20 yaşındaki futbolcunun Sevilla'ya gitmesi bekleniyor.
Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine giren efsane Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'in rotası şekillendi. 20 yaşındaki futbolcunun Sevilla'ya gitmesi bekleniyor. Baba Hagi de "Şu aşamada paradan daha önemli olan onun kariyeri. Eğer son anda çarpıcı bir gelişme olmazsa Sevilla'ya gidecek" dedi.
- 3.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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