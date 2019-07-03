Diagne’den kupa paylaşımı
Cimbom'un göndermek istediği Mbaye Diagne kafa karıştıran paylaşımlarını sürdürüyor. Önceki gün "4 senelik kontratım var. Burada kalmaya karar verdim" demişti.
Cimbom'un göndermek istediği Mbaye Diagne kafa karıştıran paylaşımlarını sürdürüyor. Önceki gün "4 senelik kontratım var. Burada kalmaya karar verdim. Benim hakkımda çok konuşuyorsunuz. Arabistan'a gitmiyorum. Anlıyor musunuz?" demişti. Diagne dün de İnstgram'dan sarı-kırmızılıların Türkiye Kupası'nı kaldırdığı bir video paylaştı.
- 3.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Diagne’den kupa paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.