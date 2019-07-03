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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Diagne’den kupa paylaşımı

Diagne’den kupa paylaşımı

Cimbom'un göndermek istediği kafa karıştıran paylaşımlarını sürdürüyor. gün "4 senelik kontratım var. Burada kalmaya karar verdim" demişti.

Cimbom'un göndermek istediği kafa karıştıran paylaşımlarını sürdürüyor. gün "4 senelik kontratım var. Burada kalmaya karar verdim. Benim hakkımda çok konuşuyorsunuz. Arabistan'a gitmiyorum. Anlıyor musunuz?" demişti. Diagne dün de İnstgram'dan sarı-kırmızılıların 'nı kaldırdığı bir video paylaştı.

  1. 3.7.2019
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