Aboubakar boşa çıkıyor

Cimbom, Porto'nun forveti Vincent Aboubakar için bir süredir Porto ile görüşüyordu. Aslan'ı sevindirecek bir gelişme dün yaşandı. Porto, Spartak Moskova'nın golcüsü Ze Luis'i 8.5 milyon euro ödeyerek renklerine bağladı. Brezilyalı oyuncu, Portekiz temsilcisinin elindeki 6. forvet oldu. Hücumcu sayısını azaltmak isteyen Porto'da çıkış kapısına en yakın isimlerden biri Aboubakar. Galatasaray, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen 27 yaşındaki forveti kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Porto, Spartak'tan Ze Luis'i kadrosuna kattı. Portekiz ekibinde forvet sayısı 6'ya çıktı. Aboubakar'ın Galatasaray yolu iyice açıldı.