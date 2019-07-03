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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Aboubakar boşa çıkıyor

Aboubakar boşa çıkıyor

Cimbom, 'nun forveti için bir süredir Porto ile görüşüyordu. Aslan'ı sevindirecek bir gelişme dün yaşandı. Porto, 'nın golcüsü 'i 8.5 milyon euro ödeyerek renklerine bağladı.

Cimbom, 'nun forveti için bir süredir Porto ile görüşüyordu. Aslan'ı sevindirecek bir gelişme dün yaşandı. Porto, 'nın golcüsü 'i 8.5 milyon euro ödeyerek renklerine bağladı. Brezilyalı oyuncu, Portekiz temsilcisinin elindeki 6. forvet oldu. Hücumcu sayısını azaltmak isteyen Porto'da çıkış kapısına en yakın isimlerden biri Aboubakar. , bir dönem 'ta da forma giyen 27 yaşındaki forveti kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Porto, Spartak'tan Ze Luis'i kadrosuna kattı. Portekiz ekibinde forvet sayısı 6'ya çıktı. Aboubakar'ın Galatasaray yolu iyice açıldı.

  1. 3.7.2019
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