Yunus pazarlığı
Cimbom’da Mbaye Diagne veya Younes Belhanda satışı beklenirken ilk giden Florya’dan ayrılan ilk isim genç Yunus Akgün olabilir. Lazio, 18 yaşındaki futbolcu için iki gündür İstanbul’da.
Cimbom'da Mbaye Diagne veya Younes Belhanda satışı beklenirken ilk giden Florya'dan ayrılan ilk isim genç Yunus Akgün olabilir. Lazio, 18 yaşındaki futbolcu için iki gündür İstanbul'da. Galatasaray 4 milyon euro isterken, İtalyan devi 2.5 milyon euro'ya kadar çıktı. Cimbom, Yunus'u satarak Luyindama'nın mecburi transferinde eksi yazarak başladığı sezonda ek gelir elde etmeye çalışıyor.
- 2.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Yunus pazarlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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