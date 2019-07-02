Yunus pazarlığı

Cimbom'da Mbaye Diagne veya Younes Belhanda satışı beklenirken ilk giden Florya'dan ayrılan ilk isim genç Yunus Akgün olabilir. Lazio, 18 yaşındaki futbolcu için iki gündür İstanbul'da. Galatasaray 4 milyon euro isterken, İtalyan devi 2.5 milyon euro'ya kadar çıktı. Cimbom, Yunus'u satarak Luyindama'nın mecburi transferinde eksi yazarak başladığı sezonda ek gelir elde etmeye çalışıyor.