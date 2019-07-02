Mbaye Diagne: Kalıyorum

Sezon biter bitmez daha şampiyonluk kutlamalarına bile katılmadan yurt dışına çıkan ve adı transfer dedikodularına karışan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımda kalacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı instagram'da oldukça fazla zaman geçiren Senegalli forvet, burada yaptığı duyuruda ilginç ifadeler de kullandı. Al Nassr'a gideceği söylenen 27 yaşındaki futbolcu şunları yazdı:

ÇOK KONUŞUYORSUNUZ

"4 yıllık kontratım var, kalmaya karar verdim çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. Hiçbir yere gitmiyorum. Arabistan'a gitmiyorum. Anlıyor musunuz?" İkinci flaş gelişme ise Diagne'nin çok kısa bir süre içinde bu paylaşımlarını kaldırması oldu. Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuya tepki gösterdiler. Sarı-kırmızılı forvet de bu nedenle gönderiyi sildi. Ardından şaşırtıcı şekilde tekrar yayınladı.

'30 GOL ATTI, 2 DEĞİL!'

Sassuolo'nun Senegalli forveti Khouma Babacar, vatandaşı Diagne'ye sahip çıktı. 26 yaşındaki oyuncu, Diagne'nin Afrika Uluslar Kupası'nda 2 maça da yedek başlayıp sadece 17 dakika süre almasını eleştirdi. Babacar, "Mbaye Diagne Milli Takım'da direkt oynamalı. Bu sezon 30 gol attı, 2 gol değil" ifadesini kullandı.

SEÇİMDEN SONRAYA KALDI

Öte yandan Diagne kalacağını açıklasa da Al Nassr'a transferinin gecikmesinin perde arkasında Suudi kulübündeki seçim olduğu ortaya çıktı. Al Nassr'da 13 Temmuz'daki kongre öncesinde başkan adaylarının resmi başvurularının yapacağı tarih 4 Temmuz'a ertelendi. Buna göre Al Nassr'da transfer politikası yeni yönetimin seçilmesinin ardından transfer politikası da belirlenecek. Ayrıca Suudi Arabistan kulüplerinin son yıllarda imza attıkları transferler hükümet tarafından soruşturulurken Diagne'nin transferinin de bu yüzden rötar yaptığı belirtildi.