Jimmy Durmaz imzaya geldi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Jimmy Durmaz imzaya geldi

Jimmy Durmaz imzaya geldi

Jimmy Durmaz imzaya geldi

Cimbom’un anlaştığı 30 yaşındaki hücum oyuncusu mutlu olduğunu söyledi. Jimmy “ gördüğüm en iyi biri. Onunla birlikte çalışmak onur verici” dedi.

Transferin hızlı takımı bir ismi daha 'a getirdi. Toulouse ile sözleşmesi sona eren Jimmy Durmaz kısa süre önce sarı-kırmızılı ekiple el sıkışmıştı. Dün de resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi. İsveçli futbolcu havaalanında Cimbom'a olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi. Tecrübeli oyuncu "Galatasaray'a transfer olduğum için çok mutluyum. , gördüğüm en iyi biri. Daha önce de onunla çalışmak istemiştim. Onun öğrencisi olmak gurur verici" dedi. 'de daha önce iki sezon forması giyen Jimmy Durmaz "Galatasaray'da da başarılı olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 2.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Jimmy Durmaz imzaya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN