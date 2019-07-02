Jimmy Durmaz imzaya geldi
Cimbom’un anlaştığı 30 yaşındaki hücum oyuncusu mutlu olduğunu söyledi. Jimmy “Fatih Terim gördüğüm en iyi teknik direktörlerden biri. Onunla birlikte çalışmak onur verici” dedi.
Transferin hızlı takımı Galatasaray bir ismi daha İstanbul'a getirdi. Toulouse ile sözleşmesi sona eren Jimmy Durmaz kısa süre önce sarı-kırmızılı ekiple el sıkışmıştı. Dün de resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi. İsveçli futbolcu havaalanında Cimbom'a transfer olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi. Tecrübeli oyuncu "Galatasaray'a transfer olduğum için çok mutluyum. Fatih Terim, gördüğüm en iyi teknik direktörlerden biri. Daha önce de onunla çalışmak istemiştim. Onun öğrencisi olmak gurur verici" dedi. Türkiye'de daha önce iki sezon Gençlerbirliği forması giyen Jimmy Durmaz "Galatasaray'da da başarılı olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- 2.7.2019
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