İnstagram Galatasaraylı oyuncuların kabusu oldu

Galatasaraylı futbolcular, İnstagram kullanmaya korkar oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar son dönemde oyuncuları hedef alan paylaşımlarıyla artık kendi renkdaşlarını da kızdırıyor. Bazı Galatasaray taraftarları "Futbolcuları biraz rahat bırakın" diyerek bu kesime tepki gösterdi. Galatasaray taraftarları ile futbolcular arasında dikkat çeken bazı olaylar:

Formsuz olduğu dönemde Lukas Podolski'ye küfür edildi.

Sneijder sonrası Belhanda'ya 10 numara verildi. Faslı futbolcu kendisine edilen küfürler yüzünden İnstagram hesabını kapattı.

Portekiz'de küme düşen Chaves'ten geldiği için Marcao'ya küfürlü yorumlar yapıldı.

Banega'nın gelmesi için Fernando'ya "Sevilla'ya git" mesajları atıldı.

Diagne'ye İnstagram'dan durmadan küfür edildi. Zaman zaman taraftarla kapıştı.

GÜNÜN TWEET'İ

"Futbolcusuna küfreden taraftara mı kızsak yoksa ergen gibi davranan profesyonel futbolcuya mı?"