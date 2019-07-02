İmparator’dan Puscas'a yakın takip
Teknik direktör Fatih Terim, gündemde olan Palermo'nun forveti George Puscas'ı izlemek için İtalya'da düzenlenen Avrupa U21 Şampiyonası'na heyet göndermişti.
Teknik direktör Fatih Terim, gündemde olan Palermo'nun forveti George Puscas'ı izlemek için İtalya'da düzenlenen Avrupa U21 Şampiyonası'na heyet göndermişti. Usta hocanın, kurmaylarından genç oyuncu için olumlu rapor aldığı ve yönetime de 'alınsın' şeklinde görüş belirttiği kaydedildi. F.Bahçe'nin de listesinde olan 23 yaşındaki Romanyalı oyuncu için Sheffield United'ın da devrede olduğu gelen haberler arasında.
TARAFTAR İÇİN BAŞSAĞLIĞI
Sarı-kırmızılı kulüp, şampiyonluk kutlamasında hayatını kaybeden taraftar için başsağlığı mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada "Babaeski Derneği tarafından düzenlenen 22. şampiyonluk kutlamasında kalp krizi geçiren 84 yaşındaki taraftarımız Nurzat Telören'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Nurzat Telören'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz" denildi.
- 2.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
İmparator’dan Puscas'a yakın takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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