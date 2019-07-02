Henry Onyekuru beklemede
Galatasaray, Babel ve Durmaz'ı transfer ettikten sonra Benficalı Eduardo Salvio'ya da kanca atmış durumda. Feghouli'nin de takımda kaldığı düşünülürse geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru beklemeye geçti.
Galatasaray, Babel ve Durmaz'ı transfer ettikten sonra Benficalı Eduardo Salvio'ya da kanca atmış durumda. Feghouli'nin de takımda kaldığı düşünülürse geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru beklemeye geçti. Nijeryalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi de hesaplayarak kariyerini en azından 1 sezon daha Cimbom'da sürdürmeyi hedefliyor.
KAPTAN STAJDA
Selçuk İnan'ın kontratı bitmişti. Aslan ile yaptığı ilk pazarlıktan sonuç alamadı. 34'lük oyuncunun Aslan'da kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ardından Fatih Terim kurmaylarından biri olacak.
- 2.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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