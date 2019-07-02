Henry Onyekuru beklemede

Galatasaray, Babel ve Durmaz'ı transfer ettikten sonra Benficalı Eduardo Salvio'ya da kanca atmış durumda. Feghouli'nin de takımda kaldığı düşünülürse geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru beklemeye geçti. Nijeryalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi de hesaplayarak kariyerini en azından 1 sezon daha Cimbom'da sürdürmeyi hedefliyor.

KAPTAN STAJDA

Selçuk İnan'ın kontratı bitmişti. Aslan ile yaptığı ilk pazarlıktan sonuç alamadı. 34'lük oyuncunun Aslan'da kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ardından Fatih Terim kurmaylarından biri olacak.