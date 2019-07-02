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02 Temmuz 2019, Salı
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beklemede

Henry Onyekuru beklemede

, Babel ve Durmaz'ı ettikten sonra 'ya da kanca atmış durumda. Feghouli'nin de takımda kaldığı düşünülürse geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan beklemeye geçti.

, Babel ve Durmaz'ı ettikten sonra 'ya da kanca atmış durumda. Feghouli'nin de takımda kaldığı düşünülürse geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan beklemeye geçti. Nijeryalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi de hesaplayarak kariyerini en azından 1 sezon daha Cimbom'da sürdürmeyi hedefliyor.

KAPTAN STAJDA
'ın kontratı bitmişti. Aslan ile yaptığı ilk pazarlıktan sonuç alamadı. 34'lük oyuncunun Aslan'da kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ardından kurmaylarından biri olacak.

  1. 2.7.2019
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