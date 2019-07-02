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02 Temmuz 2019, Salı
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'da Salvio bombası

Galatasaray'da Salvio bombası

Sarı-kırmızılılar, ile girdiği yarışını kazanmak üzere... Cimbom bastırdı, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun aklını kozuyla çeldi. Portekiz basını “Boca bu transferde ’a yeniliyor” yazdı

Cimbom'da teknik direktör , scout ekibi ve kurmaylarıyla görüşüp listesini hazırlamıştı. İmparator, alternatifli listesini yönetime sunmuştu. Listedeki flaş isimlerden biri de . 'da gözden düşen Arjantinli futbolcu, bir süredir sarı-kırmızılıların gündemindeydi. Ancak 28 yaşındaki kanat-forvet oyuncusuyla da yakın temastaydı. Arjantin temsilcisi, Eduardo Salvio transferinde önde görülürken gaza basıp, rakibini solladı. Cimbom, kozu ve güçlü maaş önerisiyle Eduardo Salvio'nun aklını çelmiş durumda.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
Galatasaray, Eduardo Salvio'yu ikna ederken kulübü Benfica ile görüşmeleri sürdürüyor. Portekiz temsilcisiyle 2022'ye kadar kontratı olan Arjantinli yıldız için sarı-kırmızılılar, kiralama teklifi sunacak. Benfica'nın bunu kabul etmesi durumunda transferi gerçekleşecek. Oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro civarında seyrettiği için Aslan'ın Salvio'yu bonservisiyle kadrosuna katma ihtimali bulunmuyor. Tecrübeli futbolcu Benfica'da yeterince şans bulamadığı için ayrılmayı kafasına koymuş durumda. Portekiz basını "Boca, Galatasaray'a yeniliyor" yazdı.

  1. 2.7.2019
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