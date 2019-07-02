Galatasaray'da Salvio bombası

Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, scout ekibi ve kurmaylarıyla görüşüp transfer listesini hazırlamıştı. İmparator, alternatifli listesini yönetime sunmuştu. Listedeki flaş isimlerden biri de Eduardo Salvio. Benfica'da gözden düşen Arjantinli futbolcu, bir süredir sarı-kırmızılıların gündemindeydi. Ancak 28 yaşındaki kanat-forvet oyuncusuyla Boca Juniors da yakın temastaydı. Arjantin temsilcisi, Eduardo Salvio transferinde önde görülürken Galatasaray gaza basıp, rakibini solladı. Cimbom, Şampiyonlar Ligi kozu ve güçlü maaş önerisiyle Eduardo Salvio'nun aklını çelmiş durumda.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Galatasaray, Eduardo Salvio'yu ikna ederken kulübü Benfica ile görüşmeleri sürdürüyor. Portekiz temsilcisiyle 2022'ye kadar kontratı olan Arjantinli yıldız için sarı-kırmızılılar, kiralama teklifi sunacak. Benfica'nın bunu kabul etmesi durumunda transferi gerçekleşecek. Oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro civarında seyrettiği için Aslan'ın Salvio'yu bonservisiyle kadrosuna katma ihtimali bulunmuyor. Tecrübeli futbolcu Benfica'da yeterince şans bulamadığı için ayrılmayı kafasına koymuş durumda. Portekiz basını "Boca, Galatasaray'a yeniliyor" yazdı.