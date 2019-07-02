Galatasaray'da 15 milyon euro ödeme yapıldı
Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, mali yönden önemli adımlar atmaya devam ediyor. Yönetim, UEFA'ya teslim etmesi gereken borçsuzluk kağıdı şartlarını yerine getirdi.
Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, mali yönden önemli adımlar atmaya devam ediyor. Yönetim, UEFA'ya teslim etmesi gereken borçsuzluk kağıdı şartlarını yerine getirdi. Şampiyonluk primleri dahil, futbolculara son 2 haftada 15 milyon euro'luk ödeme yapıldı. Galatasaray'da yabancı oyuncuların alacakları sıfırlandı. Yerli futbolculara ise kampa gitmeden prim ve taksitleri yatırılacak.
- 2.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Galatasaray'da 15 milyon euro ödeme yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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