Galatasaray Şener Özbayraklı'ya KAP'a bildirdi

Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık anlaşma imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcu Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti. 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti."