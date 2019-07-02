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02 Temmuz 2019, Salı
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'ya 'a bildirdi

Galatasaray Şener Özbayraklı'ya KAP'a bildirdi

, geçen sezon ezeli rakip 'de top koşturan ile 2 yıllık anlaşma imzalandığını 'na () bildirdi.

, ile 2 yıllık anlaşma imzalandığını 'na () bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcu Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit ücreti. 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti."

  1. 02.07.2019
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