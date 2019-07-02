En pahalısı Ozornwafor!

Galatasaray şu ana kadar Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor ve Jimmy Durmaz'ı renklerine bağladı. Şener Özbayraklı ve Yusuf Erdoğan da yolda. Sarı-kırmızılılar bu 6 isimden 5'i için bonservis bedeli ödemezken sadece Nijeryalı stoper Ozornwafor için kasasından 300 bin euro çıktı.