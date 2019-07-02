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02 Temmuz 2019, Salı
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En pahalısı Ozornwafor!

En pahalısı Ozornwafor!

şu ana kadar , , ve Jimmy Durmaz'ı renklerine bağladı. ve Yusuf Erdoğan da yolda.

şu ana kadar , , ve Jimmy Durmaz'ı renklerine bağladı. ve Yusuf Erdoğan da yolda. Sarı-kırmızılılar bu 6 isimden 5'i için bonservis bedeli ödemezken sadece Nijeryalı stoper Ozornwafor için kasasından 300 bin euro çıktı.

  1. 2.7.2019
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