En pahalısı Ozornwafor!
Galatasaray şu ana kadar Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor ve Jimmy Durmaz'ı renklerine bağladı. Şener Özbayraklı ve Yusuf Erdoğan da yolda.
Galatasaray şu ana kadar Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor ve Jimmy Durmaz'ı renklerine bağladı. Şener Özbayraklı ve Yusuf Erdoğan da yolda. Sarı-kırmızılılar bu 6 isimden 5'i için bonservis bedeli ödemezken sadece Nijeryalı stoper Ozornwafor için kasasından 300 bin euro çıktı.
- 2.7.2019
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mustafaerdem Yaşı büyük futbolcular Trabzonspora fayda sağlamayacaktır. Marcus Berg'e gerek yok, pişman olmayalım.
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