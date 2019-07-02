Cimbom, Jimmy Durmaz'ı imza için İstanbul'a getirirken haftalar önce anlaştığı Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı'yı da bugün KAP'a bildireceği öğrenildi. Galatasaray, son olarak Bursaspor'da forma giyen Yusuf ve Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayan Şener ile el sıkışmıştı.
Cimbom, Jimmy Durmaz'ı imza için İstanbul'a getirirken haftalar önce anlaştığı Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı'yı da bugün KAP'a bildireceği öğrenildi. Galatasaray, son olarak Bursaspor'da forma giyen Yusuf ve Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayan Şener ile el sıkışmıştı. İki oyuncu sarı-kırmızılılar ile anlaşmaya vardıktan sonra askere gitmişlerdi. 26 yaşındaki Yusuf ile 29'luk Şener, bedelli askerliklerini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldiler. Bonservisleri bulunmayan oyuncuların bugün resmi kontratları imzalayacakları kaydedildi. Yusuf ve Şener, Galatasaray'ın ilk dönem kampından itibaren takıma katılacaklar. Bu da iki ismin de Cimbom'a uyum sürecini kısaltacak. Aslan, yerli yelpazesini kaliteli hale getirmek için Yusuf ve Şener ile anlaşmıştı.
- 2.7.2019
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Cimbom'da gözler KAP'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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