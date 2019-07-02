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02 Temmuz 2019, Salı
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Cimbom'da Banega değişikliği!

Cimbom'da Fernando Banega değişikliği!

'dan transferinde her geçen gün önemli yol kat ediyor. Spor'un haberine göre Galatasaray'ın orta saha oyuncusu , Sevilla'ya gitmeyi kabul etti.

, 'dan transferinde her geçen gün önemli yol kat ediyor. Spor'un haberine göre Galatasaray'ın orta saha oyuncusu , Sevilla'ya gitmeyi kabul etti. Bu gelişme üzerine Arjantinli yıldızın menajeri 'a davet edildi. Banega'nın menajeri Santiago Hirsig, kısa süre içerisinde son detayları konuşmak için İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın gelecek hafta piyasasını sarsacak Ever Banega ismini resmen açıklaması bekleniyor.

  1. 2.7.2019
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