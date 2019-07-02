Cimbom'da Fernando Banega değişikliği!
Galatasaray, Sevilla'dan Ever Banega transferinde her geçen gün önemli yol kat ediyor. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Fernando, Sevilla'ya gitmeyi kabul etti.
Galatasaray, Sevilla'dan Ever Banega transferinde her geçen gün önemli yol kat ediyor. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Fernando, Sevilla'ya gitmeyi kabul etti. Bu gelişme üzerine Arjantinli yıldızın menajeri İstanbul'a davet edildi. Banega'nın menajeri Santiago Hirsig, kısa süre içerisinde son detayları konuşmak için İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın gelecek hafta transfer piyasasını sarsacak Ever Banega ismini resmen açıklaması bekleniyor.
- 2.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
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Cimbom'da Fernando Banega değişikliği! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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