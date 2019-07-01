Son dakika haberi... Galatasaray'da 4. transfer Jimmy Durmaz! İşte ilk sözleri...
Türkiye'de son olarak Gençlerbirliği forması giyen Jimmy Durmaz'ın ismi son günlerde Galatasaray ile sıklıkla anılıyordu. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferinde son dakika... Türk asıllı İsveçli futbolcu, İstanbul'a geldi. Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'un ardından 4. resmi imzayı atacak isim Durmaz olacak.
Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Son dakika haberine göre; Galatasaray'ın yeni transferi Türk asıllı İsveçli oyuncu Jimmy Durmaz, İstanbul'a geldi.
İŞTE İLK SÖZLERİ...
Durmaz, "Burada olmaktan çok mutluyum, Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak." dedi.
4. TRANSFER!
Durmaz, Galatasaray'da Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'un ardından resmi imzayı atacak 4. futbolcu olacak. Türk asıllı İsveçli futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.
Tecrübeli sol kanat, 2012-14 arasında Gençlerbirliği forması giymiş; 65 maçta 11 gol ve 6 asistle oynamıştı. Durmaz, geçen sezon ise Fransız ekibi Toulouse'da forma giydi.
- 01.07.2019
- Güncelleme: 01.07.2019 17:31
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Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Son dakika haberi... Galatasaray'da 4. transfer Jimmy Durmaz! İşte ilk sözleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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