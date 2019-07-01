Son dakika haberi... Galatasaray'da 4. transfer Jimmy Durmaz! İşte ilk sözleri... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Son dakika haberi... 'da 4. Jimmy Durmaz! İşte ilk sözleri...

Son dakika haberi... Galatasaray'da 4. transfer Jimmy Durmaz! İşte ilk sözleri...

'de son olarak forması giyen Jimmy Durmaz'ın ismi son günlerde ile sıklıkla anılıyordu. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferinde son dakika... İsveçli futbolcu, 'a geldi. Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'un ardından 4. resmi imzayı atacak isim Durmaz olacak.

'da hareketliliği sürüyor. Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Son dakika haberine göre; Galatasaray'ın yeni transferi İsveçli oyuncu Jimmy Durmaz, 'a geldi.

İŞTE İLK SÖZLERİ...

Durmaz, "Burada olmaktan çok mutluyum, Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak." dedi.

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4. TRANSFER!

Durmaz, Galatasaray'da Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'un ardından resmi imzayı atacak 4. futbolcu olacak. Türk asıllı İsveçli futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

Tecrübeli sol kanat, 2012-14 arasında forması giymiş; 65 maçta 11 gol ve 6 asistle oynamıştı. Durmaz, geçen sezon ise Fransız ekibi Toulouse'da forma giydi.

  1. 01.07.2019
  2. Güncelleme: 01.07.2019 17:31
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