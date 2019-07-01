Son dakika haberi... Galatasaray'da 4. transfer Jimmy Durmaz! İşte ilk sözleri...

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Son dakika haberine göre; Galatasaray'ın yeni transferi Türk asıllı İsveçli oyuncu Jimmy Durmaz, İstanbul'a geldi.

İŞTE İLK SÖZLERİ...

Durmaz, "Burada olmaktan çok mutluyum, Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak." dedi.

4. TRANSFER!

Durmaz, Galatasaray'da Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'un ardından resmi imzayı atacak 4. futbolcu olacak. Türk asıllı İsveçli futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

Tecrübeli sol kanat, 2012-14 arasında Gençlerbirliği forması giymiş; 65 maçta 11 gol ve 6 asistle oynamıştı. Durmaz, geçen sezon ise Fransız ekibi Toulouse'da forma giydi.