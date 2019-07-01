Ozornwafor kıralanacak
Proje transferi olan Valentine Ozornwafor kiralanacak. 20 yaşındaki futbolcu için birkaç Süper Lig kulübünün dışında Avrupa ekipleri ile görüşmeler yapıldığı öğrenildi.
Proje transferi olan Valentine Ozornwafor kiralanacak. 20 yaşındaki futbolcu için birkaç Süper Lig kulübünün dışında Avrupa ekipleri ile görüşmeler yapıldığı öğrenildi. 1.94'lük solak stoperin Aslan ile kampın ilk günlerinde olacağı fakat yabancı kontenjanına takıldığı için 1 seneliğine gönderileceği belirtildi.
KAPTAN SELÇUK KULÜBEDE OLACAK
Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi biten Selçuk İnan, yönetimden haber bekliyor. Fatih Terim'in en azından kulübede olmasını istediği 34 yaşındaki orta sahanın futbolcu olarak kalmazsa bile teknik heyete katılması planlanıyor.
- 1.7.2019
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
-
Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Ozornwafor kıralanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.