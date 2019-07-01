Ozornwafor kıralanacak - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Ozornwafor kıralanacak

Ozornwafor kıralanacak

Ozornwafor kıralanacak

Proje transferi olan Valentine Ozornwafor kiralanacak. 20 yaşındaki futbolcu için birkaç kulübünün dışında Avrupa ekipleri ile görüşmeler yapıldığı öğrenildi.

Proje transferi olan Valentine Ozornwafor kiralanacak. 20 yaşındaki futbolcu için birkaç kulübünün dışında Avrupa ekipleri ile görüşmeler yapıldığı öğrenildi. 1.94'lük solak stoperin Aslan ile kampın ilk günlerinde olacağı fakat yabancı kontenjanına takıldığı için 1 seneliğine gönderileceği belirtildi.

KAPTAN SELÇUK KULÜBEDE OLACAK
Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi biten , yönetimden haber bekliyor. 'in en azından kulübede olmasını istediği 34 yaşındaki orta sahanın futbolcu olarak kalmazsa bile teknik heyete katılması planlanıyor.

  1. 1.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ozornwafor kıralanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN