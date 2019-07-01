Ozornwafor kıralanacak

Proje transferi olan Valentine Ozornwafor kiralanacak. 20 yaşındaki futbolcu için birkaç Süper Lig kulübünün dışında Avrupa ekipleri ile görüşmeler yapıldığı öğrenildi. 1.94'lük solak stoperin Aslan ile kampın ilk günlerinde olacağı fakat yabancı kontenjanına takıldığı için 1 seneliğine gönderileceği belirtildi.

KAPTAN SELÇUK KULÜBEDE OLACAK

Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi biten Selçuk İnan, yönetimden haber bekliyor. Fatih Terim'in en azından kulübede olmasını istediği 34 yaşındaki orta sahanın futbolcu olarak kalmazsa bile teknik heyete katılması planlanıyor.