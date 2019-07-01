Ozan Kabak Schalke’de

Devre arasında Stuttgart'a satılan Ozan Kabak (19), yeni takımı Schalke 04'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. Alman ekibinin Sportif Direktörü Jochen Schneider, "Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden birini aldığımız için çok mutluyuz" dedi. Ozan ise, "Bir an bile yabancılık hissettirmeyen taraftarlara teşekkür ederim" diyerek veda etti.