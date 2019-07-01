Devre arasında Stuttgart’a satılan Ozan Kabak (19), yeni takımı Schalke 04’le 5 yıllık sözleşme imzaladı. Alman ekibinin Sportif Direktörü Jochen Schneider, “Avrupa’nın en büyük yeteneklerinden birini aldığımız için çok mutluyuz” dedi.
Devre arasında Stuttgart'a satılan Ozan Kabak (19), yeni takımı Schalke 04'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. Alman ekibinin Sportif Direktörü Jochen Schneider, "Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden birini aldığımız için çok mutluyuz" dedi. Ozan ise, "Bir an bile yabancılık hissettirmeyen taraftarlara teşekkür ederim" diyerek veda etti.
- 1.7.2019
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Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Ozan Kabak Schalke’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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