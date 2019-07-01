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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Ozan Kabak Schalke’de

Devre arasında Stuttgart’a satılan (19), yeni takımı 04’le 5 yıllık sözleşme imzaladı. Alman ekibinin , “Avrupa’nın en büyük yeteneklerinden birini aldığımız için çok mutluyuz” dedi.

Devre arasında Stuttgart'a satılan (19), yeni takımı 04'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. Alman ekibinin , "Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden birini aldığımız için çok mutluyuz" dedi. Ozan ise, "Bir an bile yabancılık hissettirmeyen taraftarlara teşekkür ederim" diyerek veda etti.

  1. 1.7.2019
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