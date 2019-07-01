Lazio Yunus için İstanbul’da

Lazio Aslan'ın genç yıldızı Yunus Akgün için harekete geçti. İtalyan devi, 19 yaşındaki kanat oyuncusu için dün İstanbul'a geldi. Yunus, geçen sezon ocakta 3 milyon euro'ya Anderlecht'e transfer olacaktı fakat son anda iptal olmuştu. Lazio'dan da aynı fiyat istendi. 3 milyon euro ile kasanın rahatlayacağı belirtildi. Geçen sezon 22 maça çıkan Yunus; 5 gol, 3 asistle oynadı. Genç futbolcu Türkiye Kupası'nda attığı 4 golle yıldızlaştı.