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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Lazio Yunus için ’da

Lazio Yunus için İstanbul’da

'ın genç yıldızı için harekete geçti. İtalyan devi, 19 yaşındaki kanat oyuncusu için dün 'a geldi. Yunus, geçen sezon ocakta 3 milyon euro'ya Anderlecht'e olacaktı fakat son anda iptal olmuştu.

'ın genç yıldızı için harekete geçti. İtalyan devi, 19 yaşındaki kanat oyuncusu için dün 'a geldi. Yunus, geçen sezon ocakta 3 milyon euro'ya Anderlecht'e olacaktı fakat son anda iptal olmuştu. Lazio'dan da aynı fiyat istendi. 3 milyon euro ile kasanın rahatlayacağı belirtildi. Geçen sezon 22 maça çıkan Yunus; 5 gol, 3 asistle oynadı. Genç futbolcu 'nda attığı 4 golle yıldızlaştı.

  1. 1.7.2019
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