Lazio Yunus için İstanbul’da
Lazio Aslan'ın genç yıldızı Yunus Akgün için harekete geçti. İtalyan devi, 19 yaşındaki kanat oyuncusu için dün İstanbul'a geldi. Yunus, geçen sezon ocakta 3 milyon euro'ya Anderlecht'e transfer olacaktı fakat son anda iptal olmuştu.
Lazio Aslan'ın genç yıldızı Yunus Akgün için harekete geçti. İtalyan devi, 19 yaşındaki kanat oyuncusu için dün İstanbul'a geldi. Yunus, geçen sezon ocakta 3 milyon euro'ya Anderlecht'e transfer olacaktı fakat son anda iptal olmuştu. Lazio'dan da aynı fiyat istendi. 3 milyon euro ile kasanın rahatlayacağı belirtildi. Geçen sezon 22 maça çıkan Yunus; 5 gol, 3 asistle oynadı. Genç futbolcu Türkiye Kupası'nda attığı 4 golle yıldızlaştı.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Lazio Yunus için İstanbul’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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