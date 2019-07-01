Kayseri’den 2’si bir arada
Deniz Türüç için girişimlerini sürdüren Aslan'ın, Kayserispor'un orta sahası Bernard Mensah (24) ile de ilgilendiği iddia edildi. Ganalı yıldız ve Deniz için 7.5 milyon euro'luk paket teklif yapılacağı kaydedildi.
Deniz Türüç için girişimlerini sürdüren Aslan'ın, Kayserispor'un orta sahası Bernard Mensah (24) ile de ilgilendiği iddia edildi. Ganalı yıldız ve Deniz için 7.5 milyon euro'luk paket teklif yapılacağı kaydedildi. Kayseri, A. Madrid'e 3.5 milyon euro ödeyerek Mensah'ın bonservisini almıştı. Daha önce formayı giyen Yusuf, İstanbul'a geldi.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Kayseri’den 2’si bir arada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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