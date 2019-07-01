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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Kayseri’den 2’si bir arada

Kayseri’den 2’si bir arada

için girişimlerini sürdüren Aslan'ın, 'un orta sahası (24) ile de ilgilendiği iddia edildi. Ganalı yıldız ve Deniz için 7.5 milyon euro'luk paket teklif yapılacağı kaydedildi.

Deniz Türüç için girişimlerini sürdüren Aslan'ın, 'un orta sahası (24) ile de ilgilendiği iddia edildi. Ganalı yıldız ve Deniz için 7.5 milyon euro'luk paket teklif yapılacağı kaydedildi. Kayseri, A. Madrid'e 3.5 milyon euro ödeyerek Mensah'ın bonservisini almıştı. Daha önce formayı giyen Yusuf, 'a geldi.

  1. 1.7.2019
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