Kayseri’den 2’si bir arada

Deniz Türüç için girişimlerini sürdüren Aslan'ın, Kayserispor'un orta sahası Bernard Mensah (24) ile de ilgilendiği iddia edildi. Ganalı yıldız ve Deniz için 7.5 milyon euro'luk paket teklif yapılacağı kaydedildi. Kayseri, A. Madrid'e 3.5 milyon euro ödeyerek Mensah'ın bonservisini almıştı. Daha önce formayı giyen Yusuf, İstanbul'a geldi.