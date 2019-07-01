İtalyanlardan çifte bomba! Dorukhan Toköz ve Yunus Akgün... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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İtalyanlardan çifte bomba! ve ... Son dakika haberleri

İtalyanlardan çifte bomba! Dorukhan Toköz ve Yunus Akgün... Son dakika transfer haberleri

Lazio Kulübü Sportif Direktörü Igli Tare, Beşiktaşlı ’ün yanı sıra ’ın genç yeteneği için de girişimlerde bulunuyor. Sarı kırmızılı kulüp ise Yunus'u 3 milyon Euro civarında bir rakama satmayı planlıyor.

Sportif Direktörü Igli Tare'nin, Anderlecht takımının da uzun süredir etmeye çalıştığı 19 yaşındaki forvet oyuncusu için sarı kırmızılı yönetimle bugün masaya oturacağı belirtildi.

'nın Finansal Fair Play kuralları gereği 'sattığı kadar almak zorunda olan' yönetimi, yeni transferlerine kaynak yaratmak amacıyla 'ün satışına sıcak bakıyor.

Geride bıraktığımız sezon sarı kırmızılı takımda 22 maçta oynayabilen genç oyuncu da, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Galatasaray yönetimi 3 milyon Euro civarında bir rakama Yunus Akgün'ü satmayı planlıyor.

Futbolcunun da istemesi nedeniyle transferin 1-2 gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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  1. 01.07.2019
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