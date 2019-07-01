İtalyanlardan çifte bomba! Dorukhan Toköz ve Yunus Akgün... Son dakika transfer haberleri

Sportif Direktörü Igli Tare'nin, Anderlecht takımının da uzun süredir transfer etmeye çalıştığı 19 yaşındaki forvet oyuncusu için sarı kırmızılı yönetimle bugün masaya oturacağı belirtildi.

UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları gereği 'sattığı kadar almak zorunda olan' Galatasaray yönetimi, yeni transferlerine kaynak yaratmak amacıyla Yunus Akgün'ün satışına sıcak bakıyor.

Geride bıraktığımız sezon sarı kırmızılı takımda 22 maçta oynayabilen genç oyuncu da, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Galatasaray yönetimi 3 milyon Euro civarında bir rakama Yunus Akgün'ü satmayı planlıyor.

Futbolcunun da istemesi nedeniyle transferin 1-2 gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.