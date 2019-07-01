İtalyanlardan çifte bomba! Dorukhan Toköz ve Yunus Akgün... Son dakika transfer haberleri
Lazio Kulübü Sportif Direktörü Igli Tare, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz’ün yanı sıra Galatasaray’ın genç yeteneği Yunus Akgün için de girişimlerde bulunuyor. Sarı kırmızılı kulüp ise Yunus'u 3 milyon Euro civarında bir rakama satmayı planlıyor.
Sportif Direktörü Igli Tare'nin, Anderlecht takımının da uzun süredir transfer etmeye çalıştığı 19 yaşındaki forvet oyuncusu için sarı kırmızılı yönetimle bugün masaya oturacağı belirtildi.
UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları gereği 'sattığı kadar almak zorunda olan' Galatasaray yönetimi, yeni transferlerine kaynak yaratmak amacıyla Yunus Akgün'ün satışına sıcak bakıyor.
Geride bıraktığımız sezon sarı kırmızılı takımda 22 maçta oynayabilen genç oyuncu da, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Galatasaray yönetimi 3 milyon Euro civarında bir rakama Yunus Akgün'ü satmayı planlıyor.
Futbolcunun da istemesi nedeniyle transferin 1-2 gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
- 01.07.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
İtalyanlardan çifte bomba! Dorukhan Toköz ve Yunus Akgün... Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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