Galatasaray'da sağlık testleri başlıyor
Galatasaray yeni sezon öncesi sağlık kontrollerine bugün başlıyor. Milli takımda olmayan ve ilk kampa katılacak isimler, sarı-kırmızılıların testlerini yaptırdığı özel hastaneye gidecek. Testler her gün gruplar halinde yapılacak.
Galatasaray yeni sezon öncesi sağlık kontrollerine bugün başlıyor. Milli takımda olmayan ve ilk kampa katılacak isimler, sarı-kırmızılıların testlerini yaptırdığı özel hastaneye gidecek. Testler her gün gruplar halinde yapılacak.
İLK KAMP HAFTAYA
Sezonun başlayacağı 16 Ağustos'a hazır girmek isteyen sarı-kırmızılılar, temmuz ayının ilk haftasında Florya'da toplanacak. 10 gün İstanbul'da çalışacak takım ardından İtalya veya Slovenya'ya gidecek. Milliler bu kampta olacak.
- 1.7.2019
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
-
Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Galatasaray'da sağlık testleri başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.