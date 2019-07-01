Galatasaray'da sağlık testleri başlıyor

Galatasaray yeni sezon öncesi sağlık kontrollerine bugün başlıyor. Milli takımda olmayan ve ilk kampa katılacak isimler, sarı-kırmızılıların testlerini yaptırdığı özel hastaneye gidecek. Testler her gün gruplar halinde yapılacak.

İLK KAMP HAFTAYA

Sezonun başlayacağı 16 Ağustos'a hazır girmek isteyen sarı-kırmızılılar, temmuz ayının ilk haftasında Florya'da toplanacak. 10 gün İstanbul'da çalışacak takım ardından İtalya veya Slovenya'ya gidecek. Milliler bu kampta olacak.