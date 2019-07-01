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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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'da sağlık testleri başlıyor

Galatasaray'da sağlık testleri başlıyor

öncesi sağlık kontrollerine bugün başlıyor. olmayan ve ilk kampa katılacak isimler, sarı-kırmızılıların testlerini yaptırdığı özel hastaneye gidecek. Testler her gün gruplar halinde yapılacak.

öncesi sağlık kontrollerine bugün başlıyor. olmayan ve ilk kampa katılacak isimler, sarı-kırmızılıların testlerini yaptırdığı özel hastaneye gidecek. Testler her gün gruplar halinde yapılacak.

İLK KAMP HAFTAYA
Sezonun başlayacağı 16 Ağustos'a hazır girmek isteyen sarı-kırmızılılar, temmuz ayının ilk haftasında Florya'da toplanacak. 10 gün 'da çalışacak takım ardından veya Slovenya'ya gidecek. Milliler bu kampta olacak.

  1. 1.7.2019
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