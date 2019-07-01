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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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'da imza zamanı!

Galatasaray'da imza zamanı!

Babel, Adem ve Ozornwafor’u duyuran , yeni isimler için geri sayıma geçti. Askerden dönen Yusuf Erdoğan ile ’nın da açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz cuma günü , ve Ozornwafor'u kadrosuna kattığını açık-layan G.Saray'da yeni KAP'lar için geri sayıma geçildi. Sarı-kırmızılı ekipte sıra Yusuf Erdoğan ve 'ya geldi. Askerlik görevini bedelli olarak yerine getiren ve geç-tiğimiz günlerde terhis olan iki ismin transferinde de herhangi bir sorun bulunmadığı kaydedildi. Bugün sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Yusuf ve Şener'in 1-2 gün içerisinde resmi olarak açıklanacağı ifade edildi.

YILLIK MALİYET 9 MİLYON LİRA
'dan bonservisini alan 26 yaşındaki sol kanat Yusuf, imzayı atma-dan G.Saray formasıyla verdiği pozla gündeme oturmuştu. 'in uyardığı belirtilen başarılı oyuncu, daha sonra özür dilemişti. Forma-yı sırtına geçirmek için sabırsızlanan Yusuf'un senelik 3 milyon TL'den 3 yıllık imza atacağı öğrenildi. 'den ayrılan 29 yaşındaki tecrübeli sağ bek Şener ise Aslan'la 6 milyon TL'den 2 yıl-lık sözleşme imzalayacak.

  1. 1.7.2019
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