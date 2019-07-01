Galatasaray'da imza zamanı!
Babel, Adem ve Ozornwafor’u duyuran Galatasaray, yeni isimler için geri sayıma geçti. Askerden dönen Yusuf Erdoğan ile Şener Özbayraklı’nın da açıklanması bekleniyor.
Geçtiğimiz cuma günü Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'u kadrosuna kattığını açık-layan G.Saray'da yeni KAP'lar için geri sayıma geçildi. Sarı-kırmızılı ekipte sıra Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı'ya geldi. Askerlik görevini bedelli olarak yerine getiren ve geç-tiğimiz günlerde terhis olan iki ismin transferinde de herhangi bir sorun bulunmadığı kaydedildi. Bugün sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Yusuf ve Şener'in 1-2 gün içerisinde resmi olarak açıklanacağı ifade edildi.
YILLIK MALİYET 9 MİLYON LİRA
Bursaspor'dan bonservisini alan 26 yaşındaki sol kanat Yusuf, imzayı atma-dan G.Saray formasıyla verdiği pozla gündeme oturmuştu. Fatih Terim'in uyardığı belirtilen başarılı oyuncu, daha sonra özür dilemişti. Forma-yı sırtına geçirmek için sabırsızlanan Yusuf'un senelik 3 milyon TL'den 3 yıllık imza atacağı öğrenildi. Fenerbahçe'den ayrılan 29 yaşındaki tecrübeli sağ bek Şener ise Aslan'la 6 milyon TL'den 2 yıl-lık sözleşme imzalayacak.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Galatasaray'da imza zamanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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