Galatasaray'da imza zamanı!

Geçtiğimiz cuma günü Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'u kadrosuna kattığını açık-layan G.Saray'da yeni KAP'lar için geri sayıma geçildi. Sarı-kırmızılı ekipte sıra Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı'ya geldi. Askerlik görevini bedelli olarak yerine getiren ve geç-tiğimiz günlerde terhis olan iki ismin transferinde de herhangi bir sorun bulunmadığı kaydedildi. Bugün sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Yusuf ve Şener'in 1-2 gün içerisinde resmi olarak açıklanacağı ifade edildi.

YILLIK MALİYET 9 MİLYON LİRA

Bursaspor'dan bonservisini alan 26 yaşındaki sol kanat Yusuf, imzayı atma-dan G.Saray formasıyla verdiği pozla gündeme oturmuştu. Fatih Terim'in uyardığı belirtilen başarılı oyuncu, daha sonra özür dilemişti. Forma-yı sırtına geçirmek için sabırsızlanan Yusuf'un senelik 3 milyon TL'den 3 yıllık imza atacağı öğrenildi. Fenerbahçe'den ayrılan 29 yaşındaki tecrübeli sağ bek Şener ise Aslan'la 6 milyon TL'den 2 yıl-lık sözleşme imzalayacak.