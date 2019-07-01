Diagne’de geri adım atıldı

Mbaye Diagne için 15 milyon euro'yu gözden çıkaran Suudi Arabistan kulübü Al Nasr, ülkede yaşanan sorun nedeniyle geri adım attı. Arap ekibinin yöneticileri, sarıkırmızılı kulüple irtibata geçerek Senegalli golcüden vazgeçtiklerini iletti. Ayrıca kulüpten 9 milyon euro maaş aldığı iddia edilen Ahmed Musa'nın da sarı-kırmızılı kulübe önerildiği ifade edildi. Yöneticiler ise ilk hedeflerinin Senegalli futbolcuyu satmak olduğu için Al Nasr'a 'ret' cevabı verdi.