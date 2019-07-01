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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Diagne’de geri adım atıldı

Diagne’de geri adım atıldı

için 15 milyon euro'yu gözden çıkaran kulübü , ülkede yaşanan sorun nedeniyle geri adım attı. Arap ekibinin yöneticileri, sarıkırmızılı kulüple irtibata geçerek Senegalli golcüden vazgeçtiklerini iletti.

için 15 milyon euro'yu gözden çıkaran kulübü , ülkede yaşanan sorun nedeniyle geri adım attı. Arap ekibinin yöneticileri, sarıkırmızılı kulüple irtibata geçerek Senegalli golcüden vazgeçtiklerini iletti. Ayrıca kulüpten 9 milyon euro maaş aldığı iddia edilen Ahmed Musa'nın da sarı-kırmızılı kulübe önerildiği ifade edildi. Yöneticiler ise ilk hedeflerinin Senegalli futbolcuyu satmak olduğu için Al Nasr'a 'ret' cevabı verdi.

  1. 1.7.2019
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