Diagne’de geri adım atıldı
Mbaye Diagne için 15 milyon euro'yu gözden çıkaran Suudi Arabistan kulübü Al Nasr, ülkede yaşanan sorun nedeniyle geri adım attı. Arap ekibinin yöneticileri, sarıkırmızılı kulüple irtibata geçerek Senegalli golcüden vazgeçtiklerini iletti.
Mbaye Diagne için 15 milyon euro'yu gözden çıkaran Suudi Arabistan kulübü Al Nasr, ülkede yaşanan sorun nedeniyle geri adım attı. Arap ekibinin yöneticileri, sarıkırmızılı kulüple irtibata geçerek Senegalli golcüden vazgeçtiklerini iletti. Ayrıca kulüpten 9 milyon euro maaş aldığı iddia edilen Ahmed Musa'nın da sarı-kırmızılı kulübe önerildiği ifade edildi. Yöneticiler ise ilk hedeflerinin Senegalli futbolcuyu satmak olduğu için Al Nasr'a 'ret' cevabı verdi.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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