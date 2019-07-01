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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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’e güvenoyu

Babel’e güvenoyu

Sarı-kırmızılılı taraftarlar, 'in bir dönem 'ta forma giymesini umursamadı. Hollandalı yıldızın geçtiğimiz günlerde kanalında, "'da yeniden tarih yazacağız" demesi taraftarların oldukça hoşuna gitti.

Sarı-kırmızılılı taraftarlar, 'in bir dönem 'ta forma giymesini umursamadı. Hollandalı yıldızın geçtiğimiz günlerde kanalında, "G.Saray'da yeniden tarih yazacağız" demesi taraftarların oldukça hoşuna gitti. Babel'in hesabı yeni videosuyla birçok Galatasaraylı takipçi de kazandı.

MUSLERA TARTIŞILDI
Aslan'ın Uruguaylı file bekçisi , önceki gün Copa America'ya veda etti. Uruguay'ın Peru ile yaptığı çeyrek final maçı 0-0 bitince karşılaşma penaltı atışlarına geçildi ve mavi-beyazlılar 5-4 kaybetti. Muslera'nın penaltı kurtaramaması sosyal medyada tartışılırken, 'in kaçırdığı ise konuşulmadı.

  1. 1.7.2019
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