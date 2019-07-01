Babel’e güvenoyu

Sarı-kırmızılılı taraftarlar, Babel'in bir dönem Beşiktaş'ta forma giymesini umursamadı. Hollandalı yıldızın geçtiğimiz günlerde youtube kanalında, "G.Saray'da yeniden tarih yazacağız" demesi taraftarların oldukça hoşuna gitti. Babel'in sosyal medya hesabı yeni videosuyla birçok Galatasaraylı takipçi de kazandı.

MUSLERA TARTIŞILDI

Aslan'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, önceki gün Copa America'ya veda etti. Uruguay'ın Peru ile yaptığı çeyrek final maçı 0-0 bitince karşılaşma penaltı atışlarına geçildi ve mavi-beyazlılar 5-4 kaybetti. Muslera'nın penaltı kurtaramaması sosyal medyada tartışılırken, Luis Suarez'in kaçırdığı ise konuşulmadı.