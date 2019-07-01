Babel’e güvenoyu
Sarı-kırmızılılı taraftarlar, Babel'in bir dönem Beşiktaş'ta forma giymesini umursamadı. Hollandalı yıldızın geçtiğimiz günlerde youtube kanalında, "Galatasaray'da yeniden tarih yazacağız" demesi taraftarların oldukça hoşuna gitti.
Sarı-kırmızılılı taraftarlar, Babel'in bir dönem Beşiktaş'ta forma giymesini umursamadı. Hollandalı yıldızın geçtiğimiz günlerde youtube kanalında, "G.Saray'da yeniden tarih yazacağız" demesi taraftarların oldukça hoşuna gitti. Babel'in sosyal medya hesabı yeni videosuyla birçok Galatasaraylı takipçi de kazandı.
MUSLERA TARTIŞILDI
Aslan'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, önceki gün Copa America'ya veda etti. Uruguay'ın Peru ile yaptığı çeyrek final maçı 0-0 bitince karşılaşma penaltı atışlarına geçildi ve mavi-beyazlılar 5-4 kaybetti. Muslera'nın penaltı kurtaramaması sosyal medyada tartışılırken, Luis Suarez'in kaçırdığı ise konuşulmadı.
- 1.7.2019
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
-
Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Babel’e güvenoyu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.