Atalay parlayacak
Terim, Ozan’dan sonra Atalay’ı da yıldızlaştıracak. Sarı-kırmızılılara dördüncü kez imza attıktan sonra, "Her sene altyapıdan bir futbolcu çıkarmalıyız" diyen Fatih Terim, geçen sezon Ozan Kabak'ı parlatmıştı.
Sarı-kırmızılılara dördüncü kez imza attıktan sonra, "Her sene altyapıdan bir futbolcu çıkarmalıyız" diyen Fatih Terim, geçen sezon Ozan Kabak'ı parlatmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının bu kez hedefinde Atalay Babacan var. Yeni sezon öncesi yapılacak kampa Gökay Güney, Batuhan Şen, Celil Yüksel, Mustafa Kapı, Recep Gül ve Atalay Babacan gibi birçok ismi alacak olan Terim gençlere fırsat verecek. Başarılı hocanın bu sezon Atalay'ın üzerinde duracağı ve 19'luk orta sahayı sık sık kullanacağı öğrenildi. Geçen sezon 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 32 maça çıkan Atalay; 10 gol, 10 asistle oynadı.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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