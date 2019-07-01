Atalay parlayacak

Sarı-kırmızılılara dördüncü kez imza attıktan sonra, "Her sene altyapıdan bir futbolcu çıkarmalıyız" diyen Fatih Terim, geçen sezon Ozan Kabak'ı parlatmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının bu kez hedefinde Atalay Babacan var. Yeni sezon öncesi yapılacak kampa Gökay Güney, Batuhan Şen, Celil Yüksel, Mustafa Kapı, Recep Gül ve Atalay Babacan gibi birçok ismi alacak olan Terim gençlere fırsat verecek. Başarılı hocanın bu sezon Atalay'ın üzerinde duracağı ve 19'luk orta sahayı sık sık kullanacağı öğrenildi. Geçen sezon 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 32 maça çıkan Atalay; 10 gol, 10 asistle oynadı.