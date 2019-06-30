Ümit Karan: Hayalimde Galatasaray var - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
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: Hayalimde var

Ümit Karan: Hayalimde Galatasaray var

’da kamp yapan 1. Lig takımlarından Shkupi’nin hocası eski Galatasaraylı yıldız oyuncu , en büyük hayalinin oyuncu olarak çalıştığı sarı kırmızılı takımda hocalık yapmak olduğunu söyledi.

1. Lig takımlarından Shkupi, yeni sezon hazırlıklarına 'ın eski yıldız oyuncularından olan 'ın teknik direktörlüğünde 'da başladı. Günde çift antrenman yapan Shkupi takımı, Temmuz ayı içerisinde Ermenistan'ın Pyunik takımı ile oynayacağı Avrupa Ligi ön eleme maçı çalışmalarını da burada sürdürüyor.

"BİZİM SEVDAMIZ HER ZAMAN SARI-KIRMIZI"

Teknik direktörlük kariyerinde hayalinin her zaman Galatasaray olduğunu söyleyen Ümit Karan, "Ben futbol oynarken hayal ettiğim bir takım vardı. O da Galatasaray'dı. Nasip meselesi... Hayalimde her zaman Galatasaray var. Galatasaray sevgisi olduğu için isterim. Ama bundan sonra biraz daha profesyonel bakıyoruz. Futbolcular olarak daha duygusaldık ama teknik direktör olarak duygusallığı kenara atıyorsun. O takım, bu takım ayrımı yapmamak lazım. Ama bizim sevdamız her zaman sarı kırmızıdır" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY EN BÜYÜK ADAY"

'in son şampiyonu Galatasaray'ın yeni sezonda da şampiyon olacağını düşünen Karan, 'nin de farklı bir havası olduğunu ifade ederek, "Galatasaray ne zaman bir yarışta varsa, en büyük adaydır. Bu sene de 3'üncü şampiyonluğun geleceğini düşünüyorum. İyi bir kadrosu var. Oturmuş bir takım var. Finansal anlamda da Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir özelliği var. Farklı bir hava. Şampiyonlar Ligi'ne bir takım katılması takıma ayrı bir hava katıyor. Diğer takımlar, , çok iyi sezon geçirmediler. Toparlama sürecine giriyorlar. Ama toparlanmak kolay değil, karşında hazır bir takım var. Galatasaray'ın iyi takviyelerle en büyük aday olduğunu düşünüyorum" dedi.

"FUTBOLU, FUTBOLDAN GELENLERİN YÖNETMESİ GEREKİYOR"

Kendisinin yöneticilik hedefinin olmadığını ancak 'un Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde bulunmasını çok önemli bir adım olarak gören Karan, "Futboldan gelenin futbolu yönetmesi gerekiyor. Basketten gelen basketi yönetiyor. Başarısı ortada. Artık futbolda da bir adım oldu. Belki küçük bir adım oldu ama başlangıç. Bu kulüplerde yönetim için de geçerli. Sponsorluk yada iş insanları olabilir ama futbolu ve transferleri futboldan gelen insanlar yönetmeli. Aksi halde bu hale geliyorsunuz, yönetici olarak yine başa dönüyorsun. Çünkü herkes bir rantın peşinde. Hamit kardeşime bir kez daha hayırlı olsun. Artık bir değişim şart. Yoksa biz Türk futbolunu kurtaramayız" şeklinde konuştu.

  1. 30.06.2019
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