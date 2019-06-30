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30 Haziran 2019, Pazar
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Sneijder’e gözaltı

Sneijder’e gözaltı

Eski yıldız , ülkesi 'da gözaltına alındı. Katıldığı bir parti sonrası alkolü fazla kaçıran Wesley, sokakta duran bir aracın üzerine çıkarak zarar verdiği için gözaltına alındı.

Eski yıldız , ülkesi 'da gözaltına alındı. Katıldığı bir parti sonrası alkolü fazla kaçıran Wesley, sokakta duran bir aracın üzerine çıkarak zarar verdiği için gözaltına alındı. 35 yaşındaki futbolcu 6 bin euro ceza ödeyerek serbest kaldı.

  1. 30.6.2019
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