Sneijder’e gözaltı
Eski yıldız Wesley Sneijder, ülkesi Hollanda'da gözaltına alındı. Katıldığı bir parti sonrası alkolü fazla kaçıran Wesley, sokakta duran bir aracın üzerine çıkarak zarar verdiği için gözaltına alındı.
Eski yıldız Wesley Sneijder, ülkesi Hollanda'da gözaltına alındı. Katıldığı bir parti sonrası alkolü fazla kaçıran Wesley, sokakta duran bir aracın üzerine çıkarak zarar verdiği için gözaltına alındı. 35 yaşındaki futbolcu 6 bin euro ceza ödeyerek serbest kaldı.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Sneijder’e gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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