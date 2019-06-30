Sneijder’e gözaltı

Eski yıldız Wesley Sneijder, ülkesi Hollanda'da gözaltına alındı. Katıldığı bir parti sonrası alkolü fazla kaçıran Wesley, sokakta duran bir aracın üzerine çıkarak zarar verdiği için gözaltına alındı. 35 yaşındaki futbolcu 6 bin euro ceza ödeyerek serbest kaldı.