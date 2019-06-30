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30 Haziran 2019, Pazar
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Onyekuru'da mutlu son!

Onyekuru'da mutlu son!

Şampiyonluğun kazanıldığı geçen yıl müthiş bir sezon geçiren 22 yaşındaki oyuncudan iyi haber geldi. ’ın yıldız futbolcuyu bir sene daha sarı-kırmızılılara kiralamayı kabul ettiği öğrenildi.

formasıyla müthiş bir sezon geçiren Henry Onyekuru'da flaş gelişme... Sarı-kırmızılıların kiralık oynattığı Nijeryalı futbolcuyu gelecek sezon da kadrosunda tutacağı öğrenildi. Bonservisinin bulunduğu ile görüşen G.Saray Yönetimi'nin 22 yaşındaki oyuncuyu 1 sene daha kiralama konusunda el sıkıştığı belirtildi. 'de çalışma izni de çıkaramadığı iddia edilen Onyekuru ile ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

KULÜPLER DE ANLAŞTI
Nijerya 'nda fazla forma şansı bulamadığı için 'de oynama engeline takılan Onyekuru'nun da Galatasaray'ı çok istediği kaydedildi. Genç futbolcunun menajeri Villa, İngiliz ekibinin idarecileriyle görüşürken, Onyekuru'nun bir sezon daha 'de oynamasının gelişimi açısından önemine vurgu yaptı. Bu arada Nijeryalı futbolcunun, aldığı birçok ciddi teklife olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

  1. 30.6.2019
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