Onyekuru'da mutlu son!
Şampiyonluğun kazanıldığı geçen yıl müthiş bir sezon geçiren 22 yaşındaki oyuncudan iyi haber geldi. Everton’ın yıldız futbolcuyu bir sene daha sarı-kırmızılılara kiralamayı kabul ettiği öğrenildi.
Galatasaray formasıyla müthiş bir sezon geçiren Henry Onyekuru'da flaş gelişme... Sarı-kırmızılıların kiralık oynattığı Nijeryalı futbolcuyu gelecek sezon da kadrosunda tutacağı öğrenildi. Bonservisinin bulunduğu Everton ile görüşen G.Saray Yönetimi'nin 22 yaşındaki oyuncuyu 1 sene daha kiralama konusunda el sıkıştığı belirtildi. İngiltere'de çalışma izni de çıkaramadığı iddia edilen Onyekuru ile ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapılması bekleniyor.
KULÜPLER DE ANLAŞTI
Nijerya Milli Takımı'nda fazla forma şansı bulamadığı için Premier Lig'de oynama engeline takılan Onyekuru'nun da Galatasaray'ı çok istediği kaydedildi. Genç futbolcunun menajeri Villa, İngiliz ekibinin idarecileriyle görüşürken, Onyekuru'nun bir sezon daha Türkiye'de oynamasının gelişimi açısından önemine vurgu yaptı. Bu arada Nijeryalı futbolcunun, aldığı birçok ciddi teklife olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Onyekuru'da mutlu son! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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