Mustafa Cengiz: 7 gün 24 saat
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz; Babel, Adem ve Ozornwafor transferlerinin ardından yeni isimlerin yolda olduğunun müjdesini verdi. 7 gün 24 saat boyunca kulübe katkı sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Cengiz, "Hem scout ekibimiz hem de teknik heyetimiz transferler için uğraşıyor." dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz; Babel, Adem ve Ozornwafor transferlerinin ardından yeni isimlerin yolda olduğunun müjdesini verdi. 7 gün 24 saat boyunca kulübe katkı sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Cengiz, "Hem scout ekibimiz hem de teknik heyetimiz transferler için uğraşıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. G.Saray'da transfer bitmez" dedi.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Mustafa Cengiz: 7 gün 24 saat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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