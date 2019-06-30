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30 Haziran 2019, Pazar
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: 7 gün 24 saat

Mustafa Cengiz: 7 gün 24 saat

Başkanı ; Babel, Adem ve Ozornwafor transferlerinin ardından yeni isimlerin yolda olduğunun müjdesini verdi. 7 gün 24 saat boyunca kulübe katkı sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Cengiz, "Hem scout ekibimiz hem de teknik heyetimiz transferler için uğraşıyor." dedi.

Başkanı ; Babel, Adem ve Ozornwafor transferlerinin ardından yeni isimlerin yolda olduğunun müjdesini verdi. 7 gün 24 saat boyunca kulübe katkı sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Cengiz, "Hem scout ekibimiz hem de teknik heyetimiz transferler için uğraşıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. G.Saray'da bitmez" dedi.

  1. 30.6.2019
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