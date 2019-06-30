Mustafa Cengiz: 7 gün 24 saat

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz; Babel, Adem ve Ozornwafor transferlerinin ardından yeni isimlerin yolda olduğunun müjdesini verdi. 7 gün 24 saat boyunca kulübe katkı sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Cengiz, "Hem scout ekibimiz hem de teknik heyetimiz transferler için uğraşıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. G.Saray'da transfer bitmez" dedi.