L’Equipe Jimmy’yi Cimbom’a yazdı

İstediği yüksek maaş nedeniyle transferi askıya alındığı belirtilen Jimmy Durmaz için L'Equipe Gazetesi'nden flaş bir iddia geldi. Türk asıllı İsveçli futbolcunun birkaç gün içinde Galatasaray'a 3 yıllık imza atacağı ifade edildi. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, yerli statüsünde olması ve bonservisi bulunmadığı için isteniyor.