L’Equipe Jimmy’yi Cimbom’a yazdı
İstediği yüksek maaş nedeniyle transferi askıya alındığı belirtilen Jimmy Durmaz için L'Equipe Gazetesi'nden flaş bir iddia geldi. Türk asıllı İsveçli futbolcunun birkaç gün içinde Galatasaray'a 3 yıllık imza atacağı ifade edildi.
İstediği yüksek maaş nedeniyle transferi askıya alındığı belirtilen Jimmy Durmaz için L'Equipe Gazetesi'nden flaş bir iddia geldi. Türk asıllı İsveçli futbolcunun birkaç gün içinde Galatasaray'a 3 yıllık imza atacağı ifade edildi. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, yerli statüsünde olması ve bonservisi bulunmadığı için isteniyor.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
L’Equipe Jimmy’yi Cimbom’a yazdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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