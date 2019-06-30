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30 Haziran 2019, Pazar
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L’Equipe Jimmy’yi Cimbom’a yazdı

L’Equipe Jimmy’yi Cimbom’a yazdı

İstediği yüksek maaş nedeniyle transferi askıya alındığı belirtilen Jimmy Durmaz için L'Equipe 'nden flaş bir iddia geldi. İsveçli futbolcunun birkaç gün içinde 'a 3 yıllık imza atacağı ifade edildi.

İstediği yüksek maaş nedeniyle transferi askıya alındığı belirtilen Jimmy Durmaz için L'Equipe 'nden flaş bir iddia geldi. İsveçli futbolcunun birkaç gün içinde 'a 3 yıllık imza atacağı ifade edildi. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, yerli statüsünde olması ve bonservisi bulunmadığı için isteniyor.

  1. 30.6.2019
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