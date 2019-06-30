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30 Haziran 2019, Pazar
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İşte 'ın yeni Muriç teklifi

İşte Galatasaray'ın yeni Muriç teklifi

, 'nin de talip olduğu için Rizespor'a yeni bir teklif sundu. Yarın F.Bahçe ile masaya oturacak ekibine 3 milyon 750 bin euro + sonraki satıştan %20 pay önerdi.

, 'nin de talip olduğu için Rizespor'a yeni bir teklif sundu. Yarın F.Bahçe ile masaya oturacak ekibine 3 milyon 750 bin euro + sonraki satıştan %20 pay öneren, Aslan, Devler Ligi'nde forma giymek istediğini ısrarla tekrarlayan Muriç'in transferini salı ya da çarşamba açıklamayı planlıyor.
  1. 30.6.2019
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