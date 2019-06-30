Galatasaray'da gözler Yusuf ve Şener’de
Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'dan sonra gözler Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı'ya çevrildi. Galatasaray, önceki gün 3 isimle basının karşısına çıkarken, Yusuf ve Şener'in de kısa süre içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'dan sonra gözler Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı'ya çevrildi. Galatasaray, önceki gün 3 isimle basının karşısına çıkarken, Yusuf ve Şener'in de kısa süre içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, askerden dönen iki oyuncuyla da büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı.
'HOŞGELDİN OZORNWAFOR'
Onyekuru, önceki gün Galatasaray'a transfer olan vatandaşı Ozornwafor için hoşgeldin mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından Nijeryalı futbolcunun sarı-kırmızılı formayla fotoğrafını paylaşan Onyekuru, aslan emojisiyle birlikte, "Hoşgeldin" yazdı.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Galatasaray'da gözler Yusuf ve Şener’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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