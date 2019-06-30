Galatasaray'da gözler Yusuf ve Şener’de

Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'dan sonra gözler Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı'ya çevrildi. Galatasaray, önceki gün 3 isimle basının karşısına çıkarken, Yusuf ve Şener'in de kısa süre içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, askerden dönen iki oyuncuyla da büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı.

'HOŞGELDİN OZORNWAFOR'

Onyekuru, önceki gün Galatasaray'a transfer olan vatandaşı Ozornwafor için hoşgeldin mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından Nijeryalı futbolcunun sarı-kırmızılı formayla fotoğrafını paylaşan Onyekuru, aslan emojisiyle birlikte, "Hoşgeldin" yazdı.