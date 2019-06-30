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30 Haziran 2019, Pazar
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'da gözler Yusuf ve Şener’de

Galatasaray'da gözler Yusuf ve Şener’de

Babel, ve Ozornwafor'dan sonra gözler ve 'ya çevrildi. , önceki gün 3 isimle basının karşısına çıkarken, Yusuf ve Şener'in de kısa süre içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Babel, ve Ozornwafor'dan sonra gözler ve 'ya çevrildi. , önceki gün 3 isimle basının karşısına çıkarken, Yusuf ve Şener'in de kısa süre içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, askerden dönen iki oyuncuyla da büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı.

'HOŞGELDİN OZORNWAFOR'
Onyekuru, önceki gün Galatasaray'a transfer olan vatandaşı Ozornwafor için hoşgeldin mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından Nijeryalı futbolcunun sarı-kırmızılı formayla fotoğrafını paylaşan Onyekuru, aslan emojisiyle birlikte, "Hoşgeldin" yazdı.

  1. 30.6.2019
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