Galatasaray’a genç stoper

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'da gündeme bir isim daha geldi. Sarı-kırmızılıların Altay'ın 22 yaşındaki stoperi Ulaş Zengin'i istediği iddia edildi. İzmir ekibinin hocası Sait Karafırtınalar da, "Galatasaray, Ulaş'ı transfer etmek istiyor. Kısa sürede durum netleşecek" dedi.