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30 Haziran 2019, Pazar
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’a genç stoper

Galatasaray’a genç stoper

Hareketli bir dönemi geçiren 'da gündeme bir isim daha geldi. 'ın 22 yaşındaki stoperi 'i istediği iddia edildi.

Hareketli bir dönemi geçiren 'da gündeme bir isim daha geldi. 'ın 22 yaşındaki stoperi 'i istediği iddia edildi. ekibinin hocası Sait Karafırtınalar da, "Galatasaray, Ulaş'ı transfer etmek istiyor. Kısa sürede durum netleşecek" dedi.

  1. 30.6.2019
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