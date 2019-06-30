Galatasaray onu da bırakmıyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray onu da bırakmıyor

onu da bırakmıyor

Galatasaray onu da bırakmıyor

Marcao'yu gündeminde tutan Atalanta, ikinci kez 'ın kapısını çaldı. İtalyan ekibi, daha önce 10 milyon önerdiği 23 yaşındaki stoper için bu kez 12 milyon euro teklif etti.

Marcao'yu gündeminde tutan Atalanta, ikinci kez G.Saray'ın kapısını çaldı. İtalyan ekibi, daha önce 10 milyon önerdiği 23 yaşındaki stoper için bu kez 12 milyon euro teklif etti. Ancak sarı-kırmızılıların 25 milyon euro'nun altındaki tekliflere sıcak bakmayacağı öğrenildi.

  1. 30.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray onu da bırakmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN