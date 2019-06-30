Galatasaray onu da bırakmıyor

Marcao'yu gündeminde tutan Atalanta, ikinci kez G.Saray'ın kapısını çaldı. İtalyan ekibi, daha önce 10 milyon önerdiği 23 yaşındaki stoper için bu kez 12 milyon euro teklif etti. Ancak sarı-kırmızılıların 25 milyon euro'nun altındaki tekliflere sıcak bakmayacağı öğrenildi.