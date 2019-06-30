Galatasaray onu da bırakmıyor
Marcao'yu gündeminde tutan Atalanta, ikinci kez Galatasaray'ın kapısını çaldı. İtalyan ekibi, daha önce 10 milyon önerdiği 23 yaşındaki stoper için bu kez 12 milyon euro teklif etti.
Marcao'yu gündeminde tutan Atalanta, ikinci kez G.Saray'ın kapısını çaldı. İtalyan ekibi, daha önce 10 milyon önerdiği 23 yaşındaki stoper için bu kez 12 milyon euro teklif etti. Ancak sarı-kırmızılıların 25 milyon euro'nun altındaki tekliflere sıcak bakmayacağı öğrenildi.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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