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30 Haziran 2019, Pazar
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Feghouli parlıyor

Feghouli parlıyor

, 'ndaki Galatasaraylılar'ı yorumladı. Tecrübeli hoca, "Feghouli, Senegal maçında çok iyi oynadı. Şu ana kadar Afrika Kupası'nın yıldız oyuncusu diyebilirim.

, 'ndaki Galatasaraylılar'ı yorumladı. Tecrübeli hoca, "Feghouli, Senegal maçında çok iyi oynadı. Şu ana kadar Afrika Kupası'nın yıldız oyuncusu diyebilirim. ve Diagne daha iyi olmalı. Onyekuru'yu ise henüz göremedik" diye konuştu.

  1. 30.6.2019
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