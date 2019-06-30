Feghouli parlıyor

Teknik Direktör Muhsin Ertuğral, Afrika Kupası'ndaki Galatasaraylılar'ı yorumladı. Tecrübeli hoca, "Feghouli, Senegal maçında çok iyi oynadı. Şu ana kadar Afrika Kupası'nın yıldız oyuncusu diyebilirim. Belhanda ve Diagne daha iyi olmalı. Onyekuru'yu ise henüz göremedik" diye konuştu.