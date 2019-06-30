Feghouli parlıyor
Teknik Direktör Muhsin Ertuğral, Afrika Kupası'ndaki Galatasaraylılar'ı yorumladı. Tecrübeli hoca, "Feghouli, Senegal maçında çok iyi oynadı. Şu ana kadar Afrika Kupası'nın yıldız oyuncusu diyebilirim.
Teknik Direktör Muhsin Ertuğral, Afrika Kupası'ndaki Galatasaraylılar'ı yorumladı. Tecrübeli hoca, "Feghouli, Senegal maçında çok iyi oynadı. Şu ana kadar Afrika Kupası'nın yıldız oyuncusu diyebilirim. Belhanda ve Diagne daha iyi olmalı. Onyekuru'yu ise henüz göremedik" diye konuştu.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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