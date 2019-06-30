Falcao sürprizi

Cimbom'da senelerdir yolu gözlenen Radamel Falcao'nun yerine adaşı Claudio Falcao gündeme geldi. Portekiz'in Deportivo Aves kulübünde forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun Marcao'nun takip edildiği zamandan radara girdiği kaydedildi. Claudio'nun öncelikler arasında olmasa da alternatif isimlerden olduğu bildirildi. Brezilyalı futbolcu geçen sezon 26 maçta 4 gol attı.