Falcao sürprizi
Cimbom'da senelerdir yolu gözlenen Radamel Falcao'nun yerine adaşı Claudio Falcao gündeme geldi. Portekiz'in Deportivo Aves kulübünde forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun Marcao'nun takip edildiği zamandan radara girdiği kaydedildi.
Cimbom'da senelerdir yolu gözlenen Radamel Falcao'nun yerine adaşı Claudio Falcao gündeme geldi. Portekiz'in Deportivo Aves kulübünde forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun Marcao'nun takip edildiği zamandan radara girdiği kaydedildi. Claudio'nun öncelikler arasında olmasa da alternatif isimlerden olduğu bildirildi. Brezilyalı futbolcu geçen sezon 26 maçta 4 gol attı.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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