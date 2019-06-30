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30 Haziran 2019, Pazar
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Falcao sürprizi

Falcao sürprizi

Cimbom'da senelerdir yolu gözlenen 'nun yerine adaşı gündeme geldi. Portekiz'in kulübünde forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun Marcao'nun takip edildiği zamandan radara girdiği kaydedildi.

Cimbom'da senelerdir yolu gözlenen 'nun yerine adaşı gündeme geldi. Portekiz'in kulübünde forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun Marcao'nun takip edildiği zamandan radara girdiği kaydedildi. Claudio'nun öncelikler arasında olmasa da alternatif isimlerden olduğu bildirildi. Brezilyalı futbolcu geçen sezon 26 maçta 4 gol attı.

  1. 30.6.2019
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