Banega çılgınlığı
Cimbom, Ever Banega’yı getirmek için düğmeye bastı. Arjantinli’nin menajeri Hirsig, A Spor’a, “G.Saray’la anlaşma noktasındayız” dedi. Taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Galatasaray'da Babel, Adem ve Ozornwafor'un ardından Ever Banega için gün sayılıyor... İlk 11'e direkt girecek Arjantinli yıldız için kulübün tüm imkânları seferber ediliyor. Oyuncuyu ikna için yıllık 3.5 milyon euro'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ni de koz olarak kullanıyor. A Spor'a konuşan Ever Banega'nın menajeri Hirsig, "Galatasaray ile anlaşma noktasına geldik" diyerek son bombayı da patlattı. Ndiaye'nin boşluğunu çok daha tecrübeli ve kaliteli bir isimle dolduracak olan Galatasaray, dört gözle Tangocu yıldızın resmi imzayı atmasını bekliyor. Gelecek sezon topa çok daha fazla hakim olmak isteyen Fatih Terim bu nedenle Banega'yı çok istiyor. Dün 31 yaşına giren Banega için 4 ila 5 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeneceği konuşuluyor.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
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