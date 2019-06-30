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30 Haziran 2019, Pazar
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Banega çılgınlığı

Banega çılgınlığı

Cimbom, ’yı getirmek için düğmeye bastı. ’nin menajeri Hirsig, A ’a, “G.Saray’la anlaşma noktasındayız” dedi. Taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

'da Babel, Adem ve Ozornwafor'un ardından için gün sayılıyor... İlk 11'e direkt girecek yıldız için kulübün tüm imkânları seferber ediliyor. Oyuncuyu ikna için yıllık 3.5 milyon euro'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ni de koz olarak kullanıyor. A 'a konuşan Ever Banega'nın menajeri Hirsig, "Galatasaray ile anlaşma noktasına geldik" diyerek son bombayı da patlattı. Ndiaye'nin boşluğunu çok daha tecrübeli ve kaliteli bir isimle dolduracak olan Galatasaray, dört gözle Tangocu yıldızın resmi imzayı atmasını bekliyor. Gelecek sezon topa çok daha fazla hakim olmak isteyen bu nedenle Banega'yı çok istiyor. Dün 31 yaşına giren Banega için 4 ila 5 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeneceği konuşuluyor.

  1. 30.6.2019
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