Babel yeni sezona en uçta başlayacak
3 yılda 9.5 milyon euro kazanacak Ryan Babel'in ücreti taraftarlarca çok bulunurken Hollandalı yıldızın sezona santrfor bölgesinde başlayacağı öğrenildi. Diagne'nin satılmasa dahi Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldığı için takıma geç katılacak.
3 yılda 9.5 milyon euro kazanacak Ryan Babel'in ücreti taraftarlarca çok bulunurken Hollandalı yıldızın sezona santrfor bölgesinde başlayacağı öğrenildi. Diagne'nin satılmasa dahi Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldığı için takıma geç katılacak. Bu nedenle Hollandalı yıldız Babel ilk zamanlarda en uçta görev yapacak. Hazırlık maçları hatta sezonun ilk haftalarında Babel'i santrforda göreceğiz.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Babel yeni sezona en uçta başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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