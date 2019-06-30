Albayrak’a Giuliano önerısı
Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan sürpriz bir oyuncu teklif edildi: Giuliano. Fenerbahçe'nin geçen yaz 10.5 milyon euro'ya Al Nasr'a sattığı 29 yaşındaki 10 numara menajeri tarafından sarı-kırmızılılara önerildi.
Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan sürpriz bir oyuncu teklif edildi: Giuliano. Fenerbahçe'nin geçen yaz 10.5 milyon euro'ya Al Nasr'a sattığı 29 yaşındaki 10 numara menajeri tarafından sarı-kırmızılılara önerildi. Bir süredir Gremio ve Corinthians ile görüştüğü iddia edilen Brezilyalı futbolcunun Türkiye'de haklarını elinde bulunduran menajeri, G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a teklif sundu. Aslan'da ilk hedefin Banega olduğu, Giuliano'nun alternatifler arasında bulunduğu kaydedildi.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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