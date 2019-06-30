Albayrak’a Giuliano önerısı

Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan sürpriz bir oyuncu teklif edildi: Giuliano. Fenerbahçe'nin geçen yaz 10.5 milyon euro'ya Al Nasr'a sattığı 29 yaşındaki 10 numara menajeri tarafından sarı-kırmızılılara önerildi. Bir süredir Gremio ve Corinthians ile görüştüğü iddia edilen Brezilyalı futbolcunun Türkiye'de haklarını elinde bulunduran menajeri, G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a teklif sundu. Aslan'da ilk hedefin Banega olduğu, Giuliano'nun alternatifler arasında bulunduğu kaydedildi.