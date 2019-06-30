Albayrak’a Giuliano önerısı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Albayrak’a Giuliano önerısı

Albayrak’a önerısı

Albayrak’a Giuliano önerısı

'a 'dan sürpriz bir oyuncu teklif edildi: . 'nin geçen yaz 10.5 milyon euro'ya 'a sattığı 29 yaşındaki menajeri tarafından sarı-kırmızılılara önerildi.

'a 'dan sürpriz bir oyuncu teklif edildi: . 'nin geçen yaz 10.5 milyon euro'ya 'a sattığı 29 yaşındaki menajeri tarafından sarı-kırmızılılara önerildi. Bir süredir Gremio ve Corinthians ile görüştüğü iddia edilen Brezilyalı futbolcunun 'de haklarını elinde bulunduran menajeri, G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a teklif sundu. Aslan'da ilk hedefin Banega olduğu, Giuliano'nun alternatifler arasında bulunduğu kaydedildi.

  1. 30.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Albayrak’a Giuliano önerısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN