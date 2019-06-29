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29 Haziran 2019, Cumartesi
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Yeniden Okaka

Yeniden Okaka

basını, geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen 'nın yeniden G.Saray'ın listesinde olduğunu iddia etti. 'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Udinese'de 16 maçta 6 kez ağları sarstı.

basını, geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen 'nın yeniden G.Saray'ın listesinde olduğunu iddia etti. 'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Udinese'de 16 maçta 6 kez ağları sarstı.

  1. 29.6.2019
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