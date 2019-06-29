Yeniden Okaka
İtalyan basını, geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen Stefano Okaka'nın yeniden G.Saray'ın listesinde olduğunu iddia etti. Watford'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Udinese'de 16 maçta 6 kez ağları sarstı.
İtalyan basını, geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen Stefano Okaka'nın yeniden G.Saray'ın listesinde olduğunu iddia etti. Watford'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Udinese'de 16 maçta 6 kez ağları sarstı.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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